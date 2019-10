Billie Eilish baja a saludar al público durante un concierto y le roban un anillo

No son pocos los artistas que sufren robos durante las giras, como hace poco le ocurriera a Wisin en un hotel de Barcelona , pero lo que le ha ocurrido a la artista californiana ya es otro nivel. Alguien, embocado entre sus fans (o uno de ellos), aprovechó que Billie bajaba del escenario para estar cerca de su público, ¡y le robó uno de los anillos que llevaba puesto!

Ha ocurrido en la Textas, EEUU, durante el Austin City Limits Festival, cuando Billie Eilish bajó a saludar a sus fans y al subir de nuevo al escenario, exclamó: "Alguien me ha robado mi put* anillo", para añadir inmediatamente después: "Supongo que es mi culpa. Quéeeeedate con esa mierda. Cuida de ella".

Y aunque el público empezó a gritar que se lo devolvieran, Billie no quiso darle más vueltas y siguió con el concierto: "El anillo se ha ido por algún motivo. Está bien, no os preocupéis. Quien quiera que tenga esa mierda, que cuide de ella, ¿ok?".

No es la primera vez que Billie Eilish nos demuestra que está hecha de una pasta especial. Y sin haber cumplido aún los 18 años, y siendo una de las cantantes con mayor relevancia internacional en este momento, ha dejado claro que está por encima de “esta mierda”.

Eso sí, vergüenza debería darle a la persona que no tuvo escrúpulos en traicionar su confianza. ¿Volverá a bajar a saludar a sus fans? Supongo que sí. ¿Lo hará de la misma forma que hasta ahora? No, no lo creo.