Selena Gomez cierra un doloroso capítulo de su vida en 'Lose You To Love Me'

Selena Gomez acaba de publicar su esperado nuevo tema, 'Lose You To Love Me ', una balada intimista en la que la cantante nos muestra en primera persona las fases de una ruptura sentimental, para acabar dando un adiós definitivo a un capítulo que da por cerrado: " And now it's goodbye, it's goodbye for us" .

Selena Gomez en el vídeo de 'Lose You To Love Me' / YouTube/Selena Gomez

"Esta canción está inspirada en muchas de las cosas que han pasado en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y que sepa que saldrás de ello siendo más fuerte y en una versión mejorada de ti mismo.", así es como Selena presenta este nuevo tema, 'Lose You To Love Me'.

Una canción de la que lleva semanas publicando enigmáticas frases acompañadas de fotografías de ella de pequeña, rebosantes de inocencia, y algunas imágenes del videoclip. Unas frases que ahora sabemos que corresponden al comienzo de las estrofas de 'Lose You To Love Me'.

Palabras cargadas de sentimiento y despedida de una Selena que ha dejado mucho atrás, pero que, como ella misma afirma, es "más fuerte" que antes.

"You promised the world and I fell for it" (Prometiste el mundo y me enamoré de él) / "I put you first and you adored it" (Te puse primero y lo adorabas) o "I saw the signs and I ignored it" (Vi las señales y lo ignoré), son algunas de las frases que ya conocíamos, pero hay otras que arrojan aún más luz sobre lo que la cantante ha vivido en los últimos meses:

I gave my all and they all know it (Te di todo mi ser y ellos lo saben)

You turned me down and now it's showing (Me rechazaste y ahora está claro)

In two months, you replaced us (En dos meses, nos reemplazaste)

Like it was easy (Como si fuera fácil)

Made me think I deserved it (Me hizo pensar que lo merecía)

In the thick of healing, yeah (En medio de la recuperación, sí)

Oh, man! Leyendo la letra no hay mucho lugar a dobles lecturas. Si ya se apuntaba a que 'Lose You To Love Me' podría estar inspirada en los altibajos emocionales de su relación con Justin Bieber, una relación en cierta forma le ha acompañado como una sombra durante toda su carrera, a través del imaginario de los fans y las reminiscencias de su propia historia juntos, frases como: "In two months, you replaced us" (En dos meses, nos reemplazaste) / "Like it was easy" (Como si fuera fácil) / "Made me think I deserved it" (Me hizo pensar que lo merecía) / "In the thick of healing, yeah" (En medio de la recuperación, sí), arrojan una demoledora dosis de realidad a las conjeturas.

Además, el día en que Selena publicaba el nombre del single, Hailey Baldwin compartía una frase en redes sociales interpretada por muchos como un dardo a la cantante.

Al final de la noticia, tienes la letra completa de 'Lose You To Love Me'.

LAS FASES DE UNA RUPTURA, EN PRIMERA PERSONA

En el vídeo de 'Lose You To Love Me', vemos a Selena Gomez en una habitación vintage, con iluminación intimista y en blanco y negro. Sentada al piano, en una conversación consigo misma de la que nos hace partícipes, como si pudiéramos verla a través de un espejo, la cantante nos adentra en los oscuras escalones de la superación de una pérdida.

Al comienzo del vídeo, vemos a Selena desorientada, una desorientación que le acompañará buena parte del camino. Entre asustada y temerosa comienza a decirnos "You promised the world and I fell for it" (Prometiste el mundo y me enamoré de él); pronto, la tristeza se mezcla con la confusión, le cuesta mantener la mirada, mirarse fijamente al espejo desde donde observamos la escena, ocultos.

Pronto, su expresión se endurece, con cada palabra asoma un gesto de rabia en su boca, y su mirada deja de reflejar miedo mientras pronuncia las siguientes frases: "We'd always go into it blindly" (Siempre nos adentramos a ciegas) / "I needed to lose you to find me" (Necesitaba perderte para encontrarme).

De ahí, Selena comienza a recupera la sonrisa y el gesto amargo da paso a una necesaria aceptación: "And now the chapter is closed and done" (Y ahora el capítulo está cerrado y terminado) / "I needed to hate you to love me" (Necesitaba odiarte para amarme) / "And now it's goodbye, it's goodbye for us" (Y ahora es el adiós, el adiós para nosotros).

La canción está escrita por la propia Selena, junto a su amiga Julia Michaels, Justin Tranter y Mattman & Robin, contando para la producción además con el hermano de Billie Eilish, FINNEAS. Apenas una hora después de su estreno, la canción sumaba cerca de medio millón de reproducciones en YouTube, y más de 36.000 comentarios, la mayoría respondiendo al de la propia artista.

LETRA DE LA CANCIÓN 'LOSE YOU TO LOVE ME', DE SELENA GOMEZ

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off-key in my chorus

'Cause it wasn't yours

________________________

I saw the signs and I ignored it

Rose-colored glasses all distorted

Set fire to my purpose

And I let it burn

You got off on the hurtin'

When it wasn’t yours, yeah

________________________

We'd always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah

________________________

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me, yeah

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me

________________________

I gave my all and they all know it

You turned me down and now it's showing

In two months, you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

In the thick of healing, yeah

________________________

We'd always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah

________________________

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me, yeah

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me

________________________

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off-key in my chorus

________________________

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to hate you to love me, yeah

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

I needed to lose you to love me

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

________________________

And now the chapter is closed and done

To love, love, yeah

To love, love, yeah

To love, yeah

And now it's goodbye, it's goodbye for us