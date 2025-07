Setlist de Lady Gaga con su gira 'The Mayhem Ball'

Lady Gaga ha sorprendido a sus fans con la lista de canciones que ha interpretado en el primer concierto de su gira The Mayhem Ball, que ha dado el pistoletazo de salida este miécoles 16 de julio en Las Vegas. Tras su paso por Estados Unidos, la artista actuará en Europa con tres paradas en el Palau Sant Jordi de Barcelona, los días 28, 29 y 31 de octubre.

Tras presentar una versión reducida de su espectáculo en el festival Coachella o Brasil, Lady Gaga despliega todo su potencial con la inclusión de canciones como Applause o Million Reasons, que llevaba desde 2020 sin interpretarlas en directo, o Summerboy, que la tenía olvidada desde la última vez que la cantó en vivo en 2007.

Setlist de 'The Mayhem Ball'

En total, Lady Gaga ha incluido 27 canciones en su primer concierto en Las Vegas. Aunque a lo largo de la gira puede presentar cambios, este es el setlist de The Mayhem Ball:

Act I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas (con elementos de Aura )

(con elementos de ) Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

LoveDrug

Applause

Just Dance

Act IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Bis