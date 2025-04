Lady Gaga sorprende en Coachella 2025 durante su primera noche con grandes ausencias en el setlist

Coachella 2025 ha comenzado este 11 de abril desde la desértica ciudad de Indio (California), y lo ha hecho con Lady Gaga como el mayor nombre de la noche.

La artista estadounidense ha presentado en directo su nuevo álbum, MAYHEM, del que ha interpretado canciones como Abracadabra, Garden of Eden, Perfect Celebrity, Disease o How Bad Do U Want Me. Sin embargo, no faltaron éxitos atemporales de su repertorio como Bad Romance, Shallow, Born This Way, Alejandro o Poker Face, la cual reinterpretó sobre el escenario como si fuera una partida de ajedrez.

Además, Lady Gaga ha interpretado un inédito remix de Abracadabra creado por el francés Gesaffelstein, el cual ha publicado en plataformas de streaming tras su primer espectáculo en Coachella 2025. Sin embargo, y a pesar de esta sorpresa, la artista ha generado numerosas reacciones en redes sociales con su espectáculo, ya que algunos fans han señalado grandes ausencias en el setlist elegido para el concierto.

Muchos de sus seguidores están expectantes por ver qué canciones interpretará en su segunda noche el viernes 18 de abril, pero ya han reaccionado a la poca presencia de composiciones de tres álbumes: ARTPOP (2013), Joanne (2016) y Chromatica (2020). Otros, sin embargo, aplauden la elección de Lady Gaga: "Creo que creó la historia a la perfección; no añadió grandes éxitos como Just Dance solo para entusiasmar al público, sino que incluyó todas esas canciones que cuentan una historia", escribe @YuXuanR en X (antes Twitter).

Setlist de Lady Gaga para su primera noche en Coachella 2025

ACT I: OF VELVET AND VICE

Intro: The Manifiesto of MAYHEM

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheisse

Garden Of Eden

Poker Face

ACT II: AND SHE FELL INTO A GOTHIC DREAM

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

ACT III: THE BEAUTIFUL NIGHTMARE THAT KNOWS HER NAME

Killah

Zombieboy

Die With A Smile

How Bad Do U Want Me

ACT IV: TO MAKE HER IS TO LOSE HER

Interludio: Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Shadow Of A Man

Kill For Love

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

ACT V: ETERNAL ARIA OF THE MONSTER HEART