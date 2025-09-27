Setlist de Sebastián Yatra para su concierto en el Movistar Arena de Madrid: orden de las canciones

Los conciertos veraniegos de Sebastián Yatra llegan a su fin. Este sábado 27 de septiembre, el colombiano se despide de España con su gira Entre Tanta Gente Summer Tour con un espectáculo en el Movistar Arena de Madrid que promete ser inolvidable.

Aunque se trata de la última fecha en nuestro país, Yatra cerrará esta serie de conciertos con una última parada en Guadalajara (México) el próximo 3 de octubre. Ahora, el artista por fin llega a la capital tras actuar en diversas ciudades españolas, como Almería, Bilbao, Barcelona o Valencia.

Horarios y accesos

Las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 19:30, aunque el concierto no empezará hasta las 21:00. Puedes consultar el mapa del recinto y las puertas de acceso en la segunda imagen de esta galería en Instagram:

Canciones del concierto de Sebastián Yatra

Aunque los espectáculos musicales pueden tener sorpresas, es posible predecir la lista de canciones que cantará Sebastián Yatra en el Movistar Arena de Madrid. Para ello, repasamos el repertorio de su concierto el pasado 12 de septiembre en Sevilla, celebrado bajo el paraguas de la misma gira. En total, interpretó 23 composiciones en este orden: