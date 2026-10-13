Shakira agradece a Antonio De La Rúa su apoyo en la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour': "Un día fue mi compañero"

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha llegado a su fin.

Shakira cerró este lunes 12 de octubre su residencia europea en Madrid y lo hizo por todo lo alto. La cantante colombiana se rodeó de amigos para su último concierto en Macondo Park y montó una fiesta mayúscula en el recinto levantado para estos 13 shows y en el que ha trabajado directamente Antonio de la Rúa.

La expareja de Shakira, con quien mantuvo una relación de 11 años, forma parte de este proyecto nacido para mostrar al mundo la cultura latina y la intérprete de Barranquilla no quiso pasarlo por alto.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park. Porque en la vida todo se transforma como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", dijo Shakira durante el concierto que tuvo a otro ex como protagonista.

Gerard Piqué, padre de sus hijos y su pareja durante 12 años, es en cierto modo el germen del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, que da título a la gira y que incluye temas como Te Felicito, Monotonía o BZRP Music Sessions #53/66, que lo señalan directamente.