Shakira y Cardi B se transforman en amazonas en las primeras imágenes del vídeo de 'Puntería'

Las mujeres ya no lloran está a punto de ver la luz. Queda menos de una semana para que Shakira consolide su regreso como reina de la música latina en un disco que promete romper récords.

Tal y como han funcionado todos los singles que ya conocemos, no sería de extrañar que rápidamente se convierta en un éxito en las listas.

Nassau, La Fuerte o Puntería son algunos de los temas inéditos, y el último se trata de una colaboración con la rapera Cardi B.Para ella, trabajar con la colombiana supone cumplir un sueño de la infancia. "Estaba tan feliz, esperaba tanto este momento... Y por fin llegó", dice la intérprete de I Like It en el vídeo del rodaje que WhatsApp ha adelantado en sus redes sociales.

El videoclip del tema, que mezcla dance pop con rap en inglés y español, está dirigido por la directora Hannah Lux Davis, que ha trabajado con grandes estrellas como Ariana Grande, Doja Cat y Demi Lovato.

Así son las primeras imágenes del videoclip y un pequeño 'tras las cámaras':

Protagonizado por Lucien Laviscount

Shakira y Cardi se transforman en amazonas y el protagonista masculino, Lucien Laviscount, será un centauro.

Aunque no se aprecia en el primer adelanto, la propia Shakira confirmó en su entrevista con The Times que Laviscount participa en este videoclip, que no ha confirmado su fecha de estreno, pero previsiblemente se espera para el 22 de marzo.

El actor, de origen franco-británico, se dio a conocer en 2007 después de aparecer en el drama adolescente Grange Hill. Tiene 31 años.

Una colaboración que nació en París

Las artistas pudieron conocerse el pasado mes de julio en uno de los desfiles de la Semana de la Moda de París. Compartieron front row en el desfile de Fendi, se sacaron unas fotos juntas y la rapera quedó fascinada por el poder de la colombiana.

Poco después del encuentro, la rapera estadounidense declaraba su amor y su admiración por Shakira. "Estaba tan orgullosa de ella... Quiero decir, por supuesto que es una leyenda, pero es como ya sabes, Shakira... hace mucho tiempo que no hace música y viene de un divorcio. Ella viene tan fuerte y está haciendo muy buena música", contaba Cardi B en sus redes sociales.

Hace solo unos días, en una charla en el podcast MILLION $ WORTH OF GAME, Cardi confesaba que fue tras ese encuentro cuando surgió la idea de trabajar juntas.

El equipo de la colombiana se le acercó para proponérselo y no dudó en aceptar. "La vi en París, hablé con ella y le dije: 'Tengo que decirte que mi hermana hizo un concurso de talentos cuando estaba en primer grado y ganó con tu canción. Es que te amo tanto... Eres parte de mi vida'. Entonces su equipo se acercó a mí y casi infarto", aseguró la cantante, que lleva desde entonces en shock. "Sigo sin palabras".

