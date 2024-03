La teoría sobre la letra de 'Bzrp Music Sessions Vol. 53 Tiësto Remix' que cobra cada vez más fuerza

Bzrp Music Sessions Vol. 53 Tiësto Remix es la canción elegida por Shakira para cerrar su disco Las mujeres ya no lloran, cuyo lanzamiento llega este viernes 22 de marzo.

La cantante colombiana y el productor argentino Bizarrap, que cuentan en el álbum con otra colaboración, La Fuerte, se han unido al prestigioso DJ neerlandés para revisionar el tema con el que recibieron el premio Canción del Año en la pasada edición de los Latin Grammy .

No parece que vaya a ser un cambio exclusivamente de sonido. Según los últimos rumores (que han empezado a cobrar cada vez más fuerza), la versión remix de la sesión 53 incluirá nuevos versos que podrían salir de la declaración de Shakira ante la Audiencia de Barcelona el pasado mes de noviembre cuando se declaró culpable de un delito de fraude a Hacienda y aceptó pagar una multa de 7,3 millones de euros para evitar entrar en la cárcel.

Las palabras de Shakira en juicio por fraude

El día del famoso juicio de Shakira en Barcelona, sus declaraciones fueron escasas. La cantante simplemente reconoció el fraude y aceptó la multa y fue después, en un comunicado compartido con los medios, cuando se explayó.

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?"

"Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".

"Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal".

De este comunicado podrían salir los nuevos versos de Bzrp Music Sessions Vol. 53 Tiësto Remixaunque también podrían ser otras frases ya conocidas para sus fans. Nos referimos a las que descartó la cantante antes del lanzamiento de la sesión y de las que habló el compositor colombiano Keityn en Molusco TV días después del lanzamiento.

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas", aseguró el coautor, que apuntó también que los cambios no hicieron que desapareciese ni una pizca de la esencia del mensaje de Shakira “Ella quiere decir cosas, yo la ayudo a rimar, pero tenía una lista de cosas que quería decir y creo que todo quedó”.