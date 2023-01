Ya puedes escuchar la sesión 53 de Shakira y Bizarrap: ataques a Piqué en la letra y muchos juegos de palabras

Desde que se supo que Shakira se uniría a Bizarrap para la sesión número 53 se ha desatado la euforia entre los fans de la colombiana.

Se presuponía que la canción estaría llena de indirectas a su ruptura con Gerard Piqué, ya que la artista no es la única que ha recurrido a una colaboración con el productor argentino para perpetrar una venganza musical. Ya Paulo Londra había mandado un par de recados a la discográfica con la que se enfrentó en los tribunales en la sesión número 23.

En su unión musical con Bizarrap, Shakira deja claro que su relación forma parte del pasado. Después de la adversidad ha conseguido salir fortalecida de la que la propia artista definió como "la etapa más oscura" de su vida. "Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los vídeos que hago", dijo en su charla con la revista Elle, donde contó que para ella "escribir música es como ir al psiquiatra". Quedaba claro que sus canciones y composiciones están inspiradas directamente en sus experiencias personales.

La canción, que se estrenó tanto en Youtube como en el resto de plataformas a la 01:00h de la madrugada de este jueves 12 de enero, ha llenado las redes sociales de reacciones. No hay nada como un culebrón amoroso para inundar la red de memes, aplausos y mensajes de sororidad hacia la colombiana.

Ya pasó algo parecido cuando estrenó Monotonía, la bachata con Ozuna en la que tilda a su ex de "narcisista" y cuyo videoclip está lleno de referencias al deportista. Te Felicito tampoco se queda atrás: la canción habla del engaño y no son pocos los rumores que se han vertido sobre supuestas infidelidades.

La letra, llena de juegos de palabras y referencias

No hay casualidades en la letra de la sesión 53 de Shakira y Bizarrap.

Cada rima está colocada en el sitio adecuado para generar un juego de palabras que evoca al apellido de Gerard Piqué.

Esto es pa' que te mortifique

Mastica y traga pa' que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique

Se desentiende de las críticas porque para la artista la música es mucho más que una vía de escape, es su profesión. Tiene un sinfín de premios, hits mundiales y fans por todo el planeta. Shakira ya era Shakira antes de su matrimonio.

"Una loba como yo no está pa’ tipos como tú"

Ese fue el verso que Shakira eligió para dar la primera pista de esta nueva canción. Contiene la palabra loba, la misma que da título a uno de sus éxitos más masivos. De este modo resucita ese lado provocador y salvaje que presentó hace 14 años.

Ya en aquel momento explicó que su música pretendía despertar reacciones. "Creo que ese es el sentido último del arte, provocar, provocar reacciones, sentimientos, emociones. Cuando el arte deja de cumplir esa función deja de ser arte en sí mismo, sino meramente consumismo", contó en una entrevista promocional disponible en YouTube.

La letra de la sesión 53 de Bizarrap y Shakira

Pa’ tipos como tú, uuuh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

Perdón, ya cogí otro avión,

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón.

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está para novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen,

yo sólo hago música perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra,

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente es igualita que tú uuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso,

por acá no vuelvas, hazme caso.

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni qué es lo que te pasó,

estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uuuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Ya está, ciao