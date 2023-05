Shakira canta en acústico 'Acróstico', la canción dedicada a sus hijos

Shakira brilla con otra luz desde que la calienta el sol de Miami. La cantante no deja de hacer planes. Desde acudir a la Fórmula 1 hasta apoyar a los Miami Heat en la cancha de baloncesto, sin olvidar el par de citas que ha tenido con Lewis Hamilton.

Un año después de haber anunciado que atravesaba la "etapa más oscura" de su vida, la colombiana ha renacido como el ave fénix. La cuatrilogía del despecho le ha servido para desquitarse en lo musical y su último estreno, Acróstico, se alza como una auténtica declaración de amor para sus hijos.

La canción, que recupera el sonido de la Shakira de los años 90, tiene dos versiones. En la segunda, los pequeños Milan y Sasha se ponen al piano para acompañar a su madre cantando una letra dedicada a ellos.

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. Lo han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tant bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", escribió la artista nada más publicar esta versión del tema.

Este fin de semana la artista ha querido regalar a sus seguidores en las redes sociales una nueva -pero breve- versión de Acróstico, esta vez interpretada en acústico y solo con una guitarra entre las manos.

Una deliciada interpretación de una de las canciones más emotivas de la artista, en la que desnuda sus sentimientos y declara su amor incondicional por sus hijos, que le han dado la fuerza para recuperarse del varapalo emocional que supuso la ruptura de su expareja.