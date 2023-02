Todos los secretos de 'TQG', la canción de Shakira y Karol G

Los primeros rumores sobre la unión musical de Shakira y Karol G comenzaron a surgir a principios de 2023. La periodista Laura Fa contó en Mamarazzi que las artistas colombianas habían grabado un videoclip juntas en Barcelona el mismo día de Reyes, el 6 de enero, pero todo lo que rodeaba la canción era un misterio.

Poco a poco fueron llegando detalles que despertaron teorías de los fans. Que Karol G acudiese a un partido de la NBA con una camiseta que rezaba Te Quedé Grande pocos días después del estreno de la sesión #53 con Bizarrap fue la confirmación para muchos de que la artista de Medallo estaba mostrando su apoyo a la de Barranquilla.

Por aquel entonces no se sabía que TQG sería el título de su colaboración musical, pero Shakira canta en su tiradera con Bizarrap el verso: "A ti te quedó grande y por eso estás con una igualita que tú".

Qué significa TQG y de dónde viene el nombre

TQG es la abreviatura de Te quedé grande, una frase que ya se ha convertido en un eslogan del desamor.

La canción con Bizarrap está llena de dardos y el verso de Shakira en el que canta "a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú" ha servido de punto de partida para la unión con Karol G.

Aunque la intérprete de Gatúbela ya tenía la canción escrita cuando se la enseñó a Shakira, juntas hicieron los últimos arreglos y añadieron toques más personales.

Además, al final de la canción, Karol G canta "tqm pero tqg", un juego de abreviaturas que significa que "te quise mucho pero te quedé grande".

Las referencias del vídeo

El show de Truman

El show de Truman (1998) es la película protagonizada por Jim Carrey en la que da vida a Truman Burbank, un hombre en el que toda su vida desde que nació fue televisada sin que él lo supiera hasta que, finalmente, descubre el engaño.

La primera referencia que encontramos a esta película fue en la promoción que hicieron en Times Square de Nueva York, donde, junto a un adelanto del vídeo, había un cartel luminoso en el que ponía "Tu show favorito ha llegado a su fin".

Por otro lado, la escena final del videoclip es similar a la de la película: Truman como Shakira y Karol G siguen los pasos de Truman y salen de ese mundo ficticio para descubrir la realidad, representado por una puerta que da a un fondo azul con unas escaleras.

Además, durante el vídeo hay pequeños guiños a la película, como la aparición del productor del programa viendo lo que está ocurriendo o el espectador dentro de la bañera disfrutando del show.

Que hayan escogido esta película como referencia, además de para mostrar cómo se dan cuenta de un engaño, es para dejar claro lo expuestas que han estado sus vidas privadas, especialmente su relaciones, ante todo el mundo. Personas que han seguido todos sus altibajos sentimentales como si de un programa de entretenimiento se tratase.

Las fases del duelo

Cuando una ruptura sentimental es traumática, la persona que se da cuenta de la traición se encuentra con una sensación de vacío absoluto. De ahí a que el videoclip empiece con ambas cayendo al vacío sobre un cielo gris.

Shakira cayendo al vacío // SMG

Una de las primeras fases del duelo tras el shock inicial, es una sensación de incredulidad, de no asimilar lo que ha ocurrido. Esto lo representan con los paisajes helados, que reflejan que aún no pueden sentir ni asimilar lo que les ha ocurrido.

Shakira en el vídeo de 'TQG' // SMG

Más adelante, aparecen bailando entre agua y llamas, lo que puede representar las fases de la tristeza y de la ira que tiene el duelo.

Karol G y Shakira en 'TQG' // SMG

Por último, justo antes de la escena en la que salen de El show de Truman, las artistas aparecen en un paisaje lleno de cenizas con una actitud potente. Sería la fase final del duelo, la del "resurgir de las cenizas" y hacerse más fuerte.

Shakira y Karol G // SMG

Karol G le propuso colaborar a Shakira y ella aceptó

Según relató la artista de Medellín en una entrevista con The New York Times, las dos llevaban años planeando una colaboración musical pero no habían encontrado la canción idónea para llevarla a cabo.

Así, cuando Karol vio que Shakira hablaba —y cantaba— abiertamente sobre su ruptura y su vida sentimental, quiso ofrecerle a la de Barranquilla un tema de desamor en el que se "dejaba ir mucha ira" y que iba a incluir en su disco Mañana Será Bonito.

Shakira escuchó el tema y no se lo pensó mucho a la hora de aceptar. "Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'", cuenta Karol G sobre ese momento en el que Shakira le confirmó que trabajarían juntas.

Fue entonces cuando las dos artistas se pusieron manos a la obra y terminaron juntas los últimos arreglos de la canción.

Shakira le pidió tiempo a Karol G antes de estrenarla

Aunque su propósito era trabajar juntas y que su colaboración saliese adelante, Shakira le pidió a Karol G que le diese tiempo para poder ejecutar las diferentes "fases" con las que quería contar su duelo personal.

"Cuando la llamé ella enloqueció con la canción, le encantó TQG. Me contó acerca de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mi porque cuando me la mostró enloquecí. Con toda la temática, con las letras, con todo. De cierta manera también le toqué el tema de bueno 'vienes con Te Felicito, vienes con Monotonía, vienes con la canción con Bizarrap y entonces ahora viene TQG...", relata Karol en una entrevista con Radio W.

Karol G retrasó su disco para que Shakira cumpliese su timing: "Es sororidad"

Fue entonces cuando los planes de ambas artistas chocaron. Karol tenía pensado estrenar Mañana Será Bonito a finales de 2022 pero Shakira quería lanzar antes el tema con Bizarrap —se estrenó el 12 de enero de 2023— por lo que tras una larga conversación Karol G cedió ante la petición de retrasar el estreno tanto del álbum como de TQG.

"Ella me dijo: 'Karol sé que tú quieres sacar tu álbum. Yo también iba a sacar mi álbum el año pasado'. Ella me pidió que el proceso fuera así: Te Felicito, Monotonía, lo de Bizarrap y luego cerrar el círculo así, con TQG", revela la artista de Medallo para Radio W.

Karol G tuvo esta deferencia con Shakira porque entiende que entre mujeres hay que apoyarse. Lo tilda incluso como una cuestión de "sororidad". Entendió que para la de Barranquilla era importante seguir ese orden musical para que el mundo entendiese cómo había vivido sus últimos meses a nivel personal. Mañana Será Bonito se editó finalmente el pasado 24 de febrero, el mismo día que se estrenó el videoclip de TQG.

"Fue tan honesta y hablamos de tantas cosas de la vida más allá de la canción, de la música... Hablamos de tantas experiencias de la vida que es algo como de sororidad...", asegura.

La letra de 'TQG', la canción de Shakira y Karol G

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias

Babé, ¿qué fue?

No pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome el lao’

Si sabes que yo errores no repito (papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río (yo me río)

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí)

Espérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

Bebé, ¿qué fue? (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never

Tú eres la mala suerte

Porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía (foto mía)

Te ves feliz con tu nueva vida, pero

Si ella supiera que me buscas todavía

Bebé, ¿qué fue? (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

Mi amor, es que usted se alejó mucho

Y yo de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG

Barranquilla, Medallo