Shakira deja caer que podrían actuar artistas como Rihanna durante 'Las mujeres ya no lloran tour'

La gira Las mujeres ya no lloran de Shakira está dejando a su paso grandes sorpresas que ya forman parte de la historia del pop. Y parece que los momentazos van a ser cada vez más inimaginables, tal y como ha adelantado la artista colombiana.

Después de una primera etapa recorriéndose Latinoamérica, Shakira aterrizará en Estados Unidos en Mayo, momento en el que iniciará la segunda parte del tour internacional. Según ha adelantado la autora de Hips Don't Lie, para sus conciertos en Norteamérica espera estar bien arropada.

Así lo ha comentado para N+, donde ha desvelado algunos detalles para sus shows en Estados Unidos. "Creo que va a haber muchas sorpresas. Voy a estar acompañada de amigos y colegas que vienen a apoyar", ha desvelado la cantante de Amarillo. Aunque no ha entrado en detalles, lo ha comparado con la aparición de Grupo Frontera en su último show en México.

"Creo que esos momentos son muy emocionantes para mí. Yo sé que para el público, pero para mí son un lujo. Sé que en Estados Unidos, como la gira tiene un cierto proceso de evolución, ahora ya pueden venir mis amigos a acompañarme", ha insistido Shakira, dejando caer que podrían subirse con ella al escenario artistas como Rihanna, con quien comparte la colaboración Can't remember to forget you.

En otra intervención, Shakira dejó claro que para ella "el show lo hace el público" y que es de ellos de quien coge la "energía". Por ello los invitados también son tan importantes, por el furor de los espectadores.

Al ser su primera gira de Estadios en Estados Unidos, promete que habrá mucho que ver en cada concierto: "Va a haber muchas sorpresas. Que vengan mis amigos a acompañarme, ¿no?".