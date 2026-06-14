Shakira hace cambios en el setlist de su gira para los conciertos en Estados Unidos

Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

Shakira actuará en Madrid en septiembre con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pero antes recorrerá Estados Unidos. Este sábado 13 de junio, la colombiana ha iniciado su nueva estancia en el país con un primer concierto en el Intuit Dome de Inglewood (California).

Este show llega poco después de su actuación en la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol de 2026 en México, donde presentó Dai Dai con Burna Boy. Esta canción, que funciona como himno oficial del torneo, es una de las tres nuevas incorporaciones de Shakira a su repertorio de canciones. Este sábado, ha sido la primera vez que la artista ha cantado Dai Dai en directo durante su propia gira, algo que repetirá en el resto de fechas.

Otra canción que se incorpora al setlist es Can't Remember to Forget You, su colaboración con Rihanna de 2014 que ya interpretó en su histórico concierto en Copacabana. Por último, Shakira también ha incluido Zoo, su éxito para la banda sonora de la película de animación Zootopia 2 (2025).

Para esta segunda actuación, la colombiana aparece con unos cuernos en la cabeza y rodeada de varios bailarines disfrazados de tigre. Todo ello son referencias a Zootopia 2. ¿Se mantendrán estas tres canciones para el repertorio de Shakira en Madrid?

Aparte de las nuevas incorporaciones, Shakira sigue cantando éxitos de su discografía como Las de la intuición, Te felicito, TQG, Acróstico, La tortuga, Hips Don't Lie, Chantaje, Loca, Waka Waka (This Time for Africa) o su sesión con Bizarrap.

Setlist de Shakira en Inglewood (California, Estados Unidos)