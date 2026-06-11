Shakira y Burna Boy ponen ritmo al estreno del Mundial 2026 con 'Dai Dai'

Así ha sido el estreno de Shakira y Burna Boy con 'Dai Dai' en el Mundial 2026 | GETTY

La expectación era máxima y sobraban los motivos. Shakira volvía a ser protagonista musical de Mundialy lo cierto es que la colombiana no ha defraudado con la puesta en escena de Dai Dai, el himno oficial de la competición en el que la artista une su talento al del nigeriano Burna Boy.

Tras las actuaciones de los artistas invitados Lila Downs, Maná, Belinda junto a Los Ángeles Azules y Ja Balvin, la colombiana ha tomado el mando del espectáculo acompañada de un nutrido grupo de bailarines para crear otra de sus grandes coreografías.

Se trata de la cuarta vez que Shakira pone ritmo a la celebración del Mundial tras hacerlo en las ediciones de 2006 con Hips don't lie, en 2010 con Waka Waka y en 2014 con La la la. En esta ocasión, además de contar con la participación de Burna Boy, la artista se ha rodeado de Ed Sheeran, Alexander "A.C." Castillo Vasquez, Ahmed Saghir y Jon Bellion para la composición de este nuevo hit.

Además, como el propio deporte, la voluntad integradora e internacional ha sido uno de las grandes voluntades de los implicados, ya que mezcla italiano, español e inglés y hace alusión a 14 países.

Además, el videoclip oficial ha contado la participación de estrellas del mundo del fútbol como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.