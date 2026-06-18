Shakira confirma que cantará 'Sale el Sol' en sus conciertos en Madrid

La gira por Estados Unidos no ha hecho más que empezar y Shakira ya está preparando su próxima residencia europea en Madrid.

La cantante colombiana cierra Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con 12 shows para los que ha avanzado artistas invitados y cambios en el setlist. En una charla con medios, incluido Europa FM, celebrada tras el estreno de Dai Dai, la intérprete avanzó los primeros detalles de sus conciertos en Macondo Park, que tendrán lugar entre los meses de septiembre y octubre.

"Tiraré la casa por la ventana", aseguró Shakira que ya ha anunciado la primera novedad del repertorio. Sale el sol se suma a la gira como una de las novedades de estos últimos conciertos.

"Me encanta pero todavía no la voy a cantar", dice en un vídeo compartido en redes sociales en el que muestra nuevo merchandising del tour, con prendas de ropa con los títulos de sus canciones seregrafiados.

La canción del disco homónimo de 2010 formó parte del setlist de la gira The Sun Comes Out World Tour / Sale el Sol World Tour (2010–2011) y sonó en directo por última vez en un evento privado que protagonizó en junio de 2020.

Antes de aterrizar en España, Shakira tiene cerrados cuatro conciertos en Estados Unidos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - World Cup Edition ―20, 21, 23 y 25 de julio― y un show muy especial. La cantante participará en el espectáculo del descanso de la final del Mundial de Fútbol 2026 junto a Madonna y BTS. Será el domingo 19 de julio en Nueva York.

Los conciertos de Shakira en Madrid

La cita del 25 de julio será la última hasta su vuelta a los escenarios en Madrid en el mes de septiembre.

Shakira protagonizará doce conciertos que servirán para cerrar su exitosa gira mundial y a los que seguirán otros tres más anunciados para antes pero que tuvo que posponer por diferentes motivos. En noviembre estará en Doha (18), Abu Dabi (21) y Guiza (26), aunque antes promete hacernos vibrar en Madrid,