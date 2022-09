Shakira usa "la etapa más oscura de su vida" para crear música: "En este momento me siento creativa" // Getty Images

Shakira está pasando por "la etapa más oscura de su vida", según ha contado ella misma para la revista ELLE. Y en este momento tan difícil, la artista ha decidido refugiarse en la música.

"En mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen", explicaba al magazine.

Y es que después de esta dolorosa ruptura a la que se está enfrentando la cantante, entrar en el estudio para ella ha sido terapéutico. Es por eso que su nuevo álbum está experimentando cambios de última hora, pese a que ella pensaba que ya estaba listo.

"Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque", ha escrito en sus redes sociales unos días después de la entrevista con ELLE.

Pese a las adversidades, Shakira ha tomado la música como su vía de escape, y más pronto que tarde podremos disfrutar de esta nueva etapa musical de la cantante, impulsada por sus sentimientos más profundos. Su tema con Ozuna Monotonía, será el primer adelanto de esta nueva Shakira, aunque ya dejó algunas pistas con Rauw Alejandro en Te Felicito.