Shakira habla por primera vez de su ruptura: "Puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia"

Han pasado solo tres meses desde que se hizo pública la separación de Gerard Piqué y Shakira después de 12 años de relación. Desde entonces, la catarata de titulares y el goteo de información sobre este mediático divorcio no ha cesado.

Tres meses de especulaciones, rumores y guardias a las puertas de la casa familiar en Barcelona que terminan ahora, con la primera entrevista de Shakira a un medio de comunicación. La de Barranquilla ha charlado con la revista Elle de todas las dificultades que ha tenido que superar este último año, una etapa que define como la más oscura de su vida.

Los problemas de salud de su padre, su principal apoyo

Cuando las cosas empezaron a tambalearse en su vida de pareja, William Mebarak Chadid se trasladó a Barcelona para echar una mano en todo lo que pudiese necesitar su hija.

Lamentablemente las cosas no salieron como estaba planeado y el padre de Shakira sufrió dos caídas que le obligaron a necesitar intervenciones y tiempo de recuperación.

"Vino a Barcelona cuando se enteró de mi crisis familiar y vino a darme su apoyo. Pero luego se cayó y tuvo un hematoma subdural, así que tuvo que someterse a una cirugía cerebral. Y luego, una semana después, se cayó de nuevo y se rompió varios huesos de la cara", cuenta la artista, de 45 años. Su padre tiene 91.

Shakira se ha refugiado en su núcleo más privado, un oasis familiar que le ha brindado calma en medio de la tempestad. Lo define como una red de apoyo. "Creo que incluso cuando sientes que estás cayendo por un abismo y ese abismo no tiene fin, siempre hay una red de salvación en el fondo. Y esa red de seguridad la forman familiares y amigos", dice.

Su divorcio, un golpe que la ha sumergido en su "etapa más oscura"

Shakira no ha tenido miedo a mostrarse vulnerable. Cuando el dolor invade todas las células de tu cuerpo los niveles de fuerza se caen en picado y todo se convierte en un esfuerzo titánico. La separación ya no tenía marcha atrás y no pudo evitar flaquear.

"Solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo!", recuerda sobre esta etapa, que define como la más oscura de su vida.

A su situación familiar y la preocupación por cómo gestionarían la separación sus hijos se unían los problemas de su padre y la persecución de los paparazzi. "Puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia", recalca antes de reconocer que apartó su vida laboral para centrarse en un proyecto de futuro que terminó desmoronándose.

"Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", manifiesta. La artista estuvo viajando, editando nueva música, trabajando como coach en The Voice y haciendo tours internacionales hasta que su hijo mayor, Milan, comenzó el colegio.

"Tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha", recuerda. Así, cuando después de años de lucha los cimientos que pensabas que eran inquebrantables se rompen, el dolor campa a sus anchas sin dar tregua. "Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar", asegura.

La música se ha convertido en su tabla de salvación, una pieza flotante a la que se agarra cuando todo a su alrededor se hunde. Es su consuelo para salir del bache en el que está sumergida. "Es probablemente la etapa más oscura de mi vida", dice.

Una madre protectora con sus hijos Milan y Sasha

Su misión ahora es cuidar y proteger la intimidad de sus hijos, Milan, de nueve años, y Sasha, de siete. Los pequeños han sufrido acoso mediático desde que se conoció la separación de sus padres y el objetivo de Shakira ahora es evitar que sufran y puedan crecer como chiquillos normales.

"Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado", lamenta.

Teme que sus hijos no puedan llevar una rutina y que su vida sufra un cambio radical cuando se establezca una custodia. "A veces siendo que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento", dice.

Los términos de su divorcio con Gerard Piqué -que ya disfruta del amor de la joven Clara Chía- y las cuestiones relativas a dónde vivirán sus hijos se han convertido en el centro de muchos titulares e informaciones. "Casi nada de lo que se dice es remotamente cierto", dice después de admitir que intenta mantener a los niños apartados del huracán mediático, que califica de "circo". "Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida", añade.

El bienestar de Milan y Sasha es su prioridad ante todo y confía en que también sea la de su padre. "Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos", asegura.

Centrada en su carrera y en su música

Ser una de las artistas colombianas más globales del planeta le ha ayudado a recuperar fuerza y autoestima a la hora de volver al trabajo. Ya tiene un disco terminado y promete que estará pronto disponible. Su último LP es de 2017, El Dorado, que presentó en una gira internacional.

"Ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros", asegura.

Volver al trabajo ha sido un proceso "terapéutico" que le ha servido para recomponerse y salir fortalecida. Hasta se siente más creativa en este momentos. "En mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen", explica antes de reconocer que la inmensa mayoría de las letras de sus canciones están basadas en experiencias personales.

Los versos de Te Felicito, su dúo con Rauw Alejandro, han sido señalados por el público como claras indirectas a su ex. "Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago", cuenta.

Combatir la soledad y el apoyo de sus amigos

A sus 45 años, Shakira ha tenido que lidiar con la sensación de fracaso que asoma cuando se rompe una relación en la que habías depositado tus esperanzas de futuro. Un sentimiento de apego y dependencia emocional que cuando se rompe hace tambalear la seguridad en uno mismo. El miedo a la soledad puede ser paralizante.

"Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal para una persona. Ya sabes, ser parte de una pareja. Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente", asegura.

No le ha quedado más remedio que darse prioridad a sí misma. Conforme el dolor vaya desapareciendo la esperanza se abrirá paso. "Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa", asegura.

Se siente afortunada por el apoyo que ha recibido de amigos y conocidos como will i am, Chris Martin, Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz, artistas que se preocupan por ella "como persona, como ser humano".

El juicio con Hacienda es "una cuestión de principios"

La cantante aclara cual es su posición respecto al fraude fiscal del que está acusada. Hacienda le reclama el pago de los impuestos entre 2011 y 2014, años en los que la Agencia Tributaria asegura que Shakira residía en España. Sin embargo, ella no opina lo mismo -alega que estuvo de gira mundial- y asegura que irá a juicio por "una cuestión de principios".

"Pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día", termina.