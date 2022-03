Ed Sheeran, Aitana, Leiva, The Weeknd… 46 canciones para disfrutar de la semana

Te interesa

Nada mejor que la música para venirse arriba y empezar bien la semana. Ahí entra en juego nuestra selección de éxitos musicales que esta semana llega con 46 canciones que mantendrán tu nivel de motivación por las nubes.

¿El encargado de abrir boca? Ed Sheeran con su Bad Habits, seguido de Blinding Lights de The Weeknd y Clima Tropical de Dani Fernández.

Esta semana volvemos a irnos de viaje con Aitana, que nos lleva a Formentera con Nicki Nicole y también a Berlín. Temas internacionales como Hyptotized, Stay, Shivers, Don´t Be Shy, Easy On me, Enemy y nacionales como Juramento eterno de sal, La fama, Berlín, Tacones rojos, Tenía tanto que darte, o Música ligera serán tus mejores compañeros de fiesta este fin de semana.

Precisamente Música ligera de Ana Mena sonó este jueves su showcase exclusivo en Valencia organizado de la mano de Europa FM. Y la que sonará seguro este sábado es Fuerte el aplauso de Miss Caffeina en el inicio de su gira El Año del Tigre tour en Barcelona en Barcelona.

No podemos olvidar a Fito y Estopa que se ponen su Camiseta de Rokanrol, de la que los hermanos Muñoz hablaron el pasado martes con Juanma Romero en Me pones más.

Una propuesta como la que te presentamos debe tener un final a la altura. Por eso, estrenos como Te pienso a cada hora de DVICIO, Kriño de Pol Granch, Mi burbuja vital de Fangoria, y Hawaii de Bombai y David Otero ponen la guinda a una seman aperfeta.

A mal tiempo, buena cara... ¡y buena música!