Ed Sheeran cumple su sueño y canta con dos de los cantantes favoritos de su infancia

Ed Sheeran no cesa de sorprender a sus fans durante su gira The Mathematics Tour con actuaciones emotivas para el artista. Durante su actuación el día de ayer en el estadio Portman Road, en Reino Unido, el artista pudo vivir un momento único para él junto a James Blunt, cantante de You're Beautiful. Sin embargo, esta no ha sido la única actuación sorpresa de la que sus fans han podido disfrutar, pues también compartió escenario con Brendan B. Brown, vocalista de Wheatus, durante su actuación el pasado 5 de julio en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Para el británico estas colaboraciones son todo un hito en su carrera, dado que no solo ha podido colaborar con artistas que le han inspirado a ser quién es dentro de la música, sino que también han supuesto todo un sueño cumplido por el papel que ambos tuvieron en su infancia.

James Blunt: ídolo, amigo y prácticamente familia

Ed Sheeran lleva desde niño siendo un gran fan de James Blunt, pues, como ha compartido en su cuenta de Instagram, cuando tenía 13 años se convirtió en su "cantante y compositor favorito". Tras acudir a varios conciertos, sus actuaciones fueron moldeándolo e inspirándolo hasta el punto de que "quería ser él". Tanto fue así que incluso llegó a firmar con el mismo sello discográfico que él.

Pero, con el tiempo, no solo tuvo con el artista una relación de admiración, sino que llegaron a conocerse y establecer una amistad que ha permanecido "durante más de una década", llegando a convertirse Sheeran en el padrino de su hijo.

Wheathus: de versionar sus canciones a compartir escenario

Ed Sheeran sorprendió también a sus fans de Hamburgo al interpretar por primera vez en directo Teenage Dirtbag, el icónico tema de Wheatus, junto al vocalista de la banda. El cantante británico confesó a su público que era su "canción favorita desde los 12 años", la cual solía cantar con su banda del colegio.

Esta actuación no fue solo un homenaje a uno de los grandes himnos de los años 2000, sino también fue un guiño muy personal a sus comienzos dentro del mundo de la música. Así explicó el artista en su Instagram su fuerte vínculo con este tema: "Solía tocar Teenage Dirtbag con la banda de mi instituto cuando tenía 12 años. Nos reconciliamos después de 22 años para tocar en la boda de un amigo en abril, pero nos divertimos tanto que les pedí que vinieran a bailar conmigo en un estadio".

Desde luego, la tendencia de Sheeran a sorprendernos no es nada nuevo para sus fans, pues es común en él realizar conciertos sorpresa o aparecer en el escenario con otros artistas. Recientemente, actuó junto a Olivia Rodrigo en el BST Hyde Park, donde realizaron unmashup con dos de sus canciones más icónicas: Perfect y Happier.