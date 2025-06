Ed Sheeran y Olivia Rodrigo hacen un mashup de 'Perfect' y 'happier' tras cantar juntos en Londres

El veterano Ed Sheeran y la joven Olivia Rodrigo han unido sus voces varias veces este fin de semana. Después de cantar juntos The A Team en BST Hyde Park el viernes 27 de junio, el británico ha querido compartir un bonito vídeo junto a la estadounidense en su perfil de TikTok, donde suma más de 17,8 millones de seguidores.

"Vi que ustedes mezclaron estas dos canciones en TikTok, así que pensamos en hacerlo en la vida real", escribe Ed Sheeran para compartir un curioso mashup entre su mítica canción Perfect (2017) y happier (2021) de Olivia Rodrigo —un tema de amor y otro de desamor—. Con el acompañamiento de la guitarra acústica, cada uno interpreta una parte de su propia composición, hasta que sus voces se funden en el final.

Primero, Olivia Rodrigo dice: "Oh, I hope you're happy / But not like how you were with me / I'm selfish, I know, I can't let you go / So find someone great, but don't find no one better". Después, Ed Sheeran añade: "Baby, I'm dancin' in the dark with you between my arms / Barefoot on the grass, oh, listenin' to our favourite song / I have faith in what I see, now I know I have met / An angel in person, and she looks perfect". Y, juntos, cantan: "So find someone great, but don't find no one better / I hope you're happy, but don't be happier".

Así fue su actuación en Londres

El viernes 27 de junio, Olivia Rodrigo invitó a Ed Sheeran a su concierto en BST Hyde Park en Londres, donde ambos tocaron una versión acústica de The A Team (2011) con sus respectivas guitarras acústicas.

Tras la actuación, el británico compartió el vídeo en redes sociales con un bonito mensaje, donde se declara "fan de Olivia desde que drivers license" le "voló la cabeza a principios de 2021". "Para mí, ambos álbumes no tienen canciones que me salte, soy un verdadero fan. Nos conocimos por primera vez en 2022, sentados uno al lado del otro con su mamá y mi papá, y desde ahí empezamos a pasar el rato y a mantenernos en contacto", escribe.

Y añade: "De todas formas iba a ir a ver el show, pero ella me escribió y me pidió que cantara The A Team con ella, lo cual fue una pasada. Esa canción cumple 15 años este año, y recuerdo haberla tocado en salas vacías en 2010, así que seguir tocándola para nuevos fans junto a una de las estrellas más brillantes de la próxima generación es un honor y un privilegio".