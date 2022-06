Las siete recomendaciones de Wally Lopez para celebrar el Día Europeo de la Música

Este 21 de junio se celebra uno de los días más importantes culturalmente que conocemos: el Día Europeo de la Música. Esta bonita fecha coincide con la llegada del verano y se remonta a 1976 cuando el músico Joel Cohen motivó a varias bandas en Toulouse (Francia) para que salieran a la calle a tocar durante los dos solsticios (21 de junio y diciembre).

Aunque no fue hasta 1982 cuando se acuñó el nombre de 'Día Europeo de la Música'. Desde ese momento, cada año se celebran en este día eventos musicales gratuitos por toda Europa.

Las 11 recomendaciones de Wally Lopez

Para ayudarte a celebrar este día como te mereces, te traemos las siete recomendaciones imprescindibles de artistas europeos de la mano de una persona con mucha experiencia como es Wally Lopez.

Dancing on my own - Robyn

Dancing on my own (Bailando por mi cuenta) es una canción de la intérprete sueca Robyn. Se incluye en su quinto álbum, Body Talk Pt.1, estrenado en 2010. Se inspira en reinas de la música como Donna Summer y es una balada electrónica que cuenta la historia de una mujer que baila sola en una discoteca mientras ve a su ex con otra chica. Fue nominada al Premio Grammy en 2011 por 'mejor grabación dance'.

La música no se toca - Alejandro Sanz

La música no se toca es una canción del español Alejandro Sanz y se incluye en el disco del mismo nombre. Se estrenó en 2012 y llegó a ser número 1 en iTunes España. Habla sobre la eternidad de la música y, a pesar del paso del tiempo, la música siempre estará ahí.

Shake it out -Florence and the Machine

Shake it out es el single de la banda británica Florence and the Machine. Se encuentra dentro del disco Ceremonials, publicado en 2011. Es una canción pop barroco con elementos de góspel y contiene órganos, campanas y panderetas.

With or without you - U2

With or without you es una balada de la banda irlandesa de rock U2. Es la tercera canción del álbum The Joshua Tree (1987). Se convirtió en n.1 en EEUU durante tres semanas, el primer éxito del grupo en llegar a esto.

La revista Rolling Stone la colocó en el puesto 131 de su lista de '500 mejores canciones de todos los tiempos'.

Burning inside - Wally Lopez

Burning inside es el nombre de la canción del DJ español Wally Lopez. Se estrenó en 2008.

Another love - Tom Odell

Another love es el sencillo pop que estrenó el artista británico Tom Odell en 2013 dentro del álbum Long Way Down. Estuvo nominado a los premios 'mejor canción del mundo' y 'mejor vídeo del mundo'.

I follow rivers - Lykke Li

I follow rivers es el single de la artista sueca Lykke Li. Se publicó en 2011 como parte del disco Wounded Rymes y se dio a conocer por ser la BSO de la película La vida de Adele.