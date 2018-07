Skrillex publica su primer disco de estudio, 'Recess'. ¡Escúchalo!

El famoso productor de música electrónica Sonny Moore, más conocido por su apelativo artístico de Skrillex (y por haber sido vocalista de la banda hardcore From First To Last), ha anunciado que el próximo 18 de marzo publicará su primer disco de estudio y que se titulará Recess.

El disco ya se puede reservar en iTunes y el martes que viene se publicará en CD y digital, aunque la sorpresa ha llegado a través de su aplicación para móviles Alien Ride, donde desde la pasada madrugada a cada usuario de la misma le han aparecido paulatinamente todos los cortes del álbum.

Recess será su primer disco de estudio, aunque el músico atesora seis premios Grammy, incluido uno por su EP (disco de duración media) Scary monsters and nice sprites (2010). Además de como productor, ha realizado remezclas para artistas como Lady Gaga, Bruno Mars y Robyn.

Según Warner Music, acumula además más de 10 millones de singles vendidos y fue en 2013 el artista con más reproducciones en la plataforma de escucha de audio en línea Soundcloud y el cuarto en Youtube.

TRACKLIST DE RECESS:

1 – All Is Fair In Love And Brostep ft. The Ragga Twins

2 – Recess ft. Kill The Noise & Fatman Scoop

3 – Stranger

4 – Try It Out (Neon Mix) ft. Alvin Risk

5 – Coast Is Clear ft. Chance The Rapper

6 – Dirty Vibe ft. Diplo

7 – Ragga Bomb ft. The Ragga Twins

8 – Doompy Poomp ft. Mishka

9 – FucK That

10 – Ease My Mind

11 – Fire Away

Escucha Recess de Skrillex: