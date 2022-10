'Snow on the beach', la canción de Taylor Swift con Lana del Rey, decepciona a los fans

Te interesa Taylor Swift estrena 'Midnights', su disco más minimalista e íntimo

Ya podemos escuchar el esperado décimo álbum de Taylor Swift, Midnights, donde, siguiendo la estela de los anteriores (Folklore y Evermore), la artista habla de sus sentimientos en temas bastante íntimos y personales.

Una de las canciones más esperadas del álbum es el tema Snow on the beach debido a que Swift anunció muy contenta que en este corte cuenta con la colaboración de Lana del Rey.

Taylor Swift ha alabado en muchas ocasiones a Lana del Rey y, cuando hizo el anuncio de la colaboración, comentó: "Lana Del Rey, en mi opinión, es una de las mejores artistas musicales de todos los tiempos. El hecho de que pueda existir al mismo tiempo que ella es un honor y un privilegio, y, el hecho de que ella sea tan generosa como para colaborar con nosotros en esta canción, es algo por lo que estaré agradecida de por vida".

Con esta afirmación, todos esperaban que Lana del Rey colaborara de forma sustancial en la canción, cantando tanto el estribillo como uno o varios versos, sin embargo, esta participación de Lana del Rey ha defraudado a los fans debido a que la artista tan solo ha participa en los coros de la última frase del estribillo de Snow on the beach.

Esta colaboración mínima de Lana del Rey en Snow on the beach ha hecho que las redes sociales se llenaran de memes.

Pese a que casi no se aprecia la voz de Lana del Rey en la canción, la artista tiene créditos como letrista de este tema, por lo que suponemos que su colaboración en Snow on the Beach se ha basado fundamentalmente en la letra.