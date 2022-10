Taylor Swift anuncia una colaboración con Lana del Rey en su próximo disco

Taylor Swift ya ha desvelado el título de las 13 canciones que formarán parte de su próximo disco Midnights . Pero uno de los detalles que más ha sorprendido es que uno de sus temas, Snow on the beach , una colaboración con Lana del Rey.

Ya está todo listo para el inminente lanzamiento de Midnights, el nuevo disco de Taylor Swift, que saldrá el próximo 21 de octubre. La artista hizo el anuncio de este álbum durante la gala de los MTV VMAs.

Para revelar el nombre de todos los temas que componían este disco, la cantante optó por un divertido bingo llamado Midnights Mayhem with me que ha estado colgando en su cuenta de TikTok durante varias semanas. Cada poco tiempo, sacaba una bola del bombo y daba el título del tema.

Finalmente, ya ha desvelado los 13 singles que formarán parte de Midnights, y uno de ellos es una sorprendente colaboración con la mismísima Lana del Rey.

El tema se llama Snow on the beach y a pesar de que no se conocen más detalles sobre la canción, era algo que muchos fans llevaban esperando después de que el nuevo estilo de Taylor se pareciera bastante a lo que Lana lleva haciendo desde hace muchos años.

Este es el tracklist completo de 'Midnights'

Lavender Haze

Maroon

Anti-Hero

Snow On The Beach feat. Lana Del Rey

You're On Your Own, Kid

Midnight Rain

Question…?

Vigilante Shit

Bejeweled

Labyrinth

Karma

Sweet Nothing

Mastermind

Ahora, solo queda esperar hasta el 21 de octubre para disfrutar del nuevo disco de Taylor Swift.