‘Sober’, la canción premonitoria de Demi Lovato en la que hace pública su recaída

El vídeo que acompaña 'Sober' ('Sobria') es tan crudo como la letra de la canción. Son apenas unos segundos que lo dicen todo en imágenes. Comienza con un plano subjetivo de alguien tumbado en la cama, se oye un pitido y todo está difuso, entra la luz por las ventanas, iluminando una habitación llena de botellas esparcidas, los tacones tirados por el suelo, y Demi Lovato intentando resintonizar con su vida a través de una vieja televisión, que rescatara momentos inconexos de su vida: diversión, risas, fama, que se entremezclan con rostros de profunda tristeza, soledad, confusión... “No tengo excusas por todas estas despedidas. Llámame cuando se haya terminado, porque me estoy muriendo por dentro”, arranca la canción.

Después, la canción se llena de disculpas a sus padres, a aquellos que la apoyaron y a sus fans, mezclando arrepentimiento y aceptación de una situación que no es la primera vez que vive, derivada de su condición "humana": "lo siento por los seguidores que perdí, / los que me vieron caer de nuevo. / Yo quiero ser un modelo a seguir, / pero soy solo humana."

"Mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria. / Y papá, por favor perdóname por las botellas derramadas por el suelo. / Para aquellos que nunca me abandonaron, ya hemos pasado por esto antes, lo siento mucho, ya no estoy sobria.", continúa diciendo Demi Lovato.

HOSPITALIZADA POR SOBREDOSIS

La Policía de Los Ángeles acudió a casa de la cantante tras recibir una llamada de emergencia, y la llevaron al hospital con una supuesta sobredosis de heroína, según apunta la revista TMZ citando fuentes policiales, aunque el representante de la artista negaba este punto: "Parte de la información que se reportó es incorrecta y respetuosamente piden privacidad y no especulaciones ya que su salud y recuperación es lo más importante en este momento ".

El comunicado añadía además que la cantante se encuentra estable y "con su familia": "Está despierta y con su familia que quiere expresar su agradecimiento a todos por el amor, las oraciones y el apoyo".

¡Recupérate pronto, Demi! Te necesitamos 'sober'...

SINCERIDAD EN LA LETRA DE 'SOBER'

A continuación, puedes leer la traducción de la letra del tema 'Sober' de Demi Lovato, en el que confiesa que ya no está sobria y pide perdón a sus seres queridos y seguidores:

No tengo excusas

por todas estas despedidas.

Llámame cuando se haya terminado,

porque me estoy muriendo por dentro.

Despiértame cuando los temblores se hayan ido,

y el sudor frío haya desaparecido.

Llámame cuando se haya terminado,

y yo haya reaparecido.

No sé, no sé,

no sé, no sé por qué

lo hago cada vez, cada vez, cada vez.

Es solo cuando me siento sola.

Algunas veces solo quiero rendirme

y no quiero pelear.

Y lo intento y lo intento y lo intento,

y lo intento y lo intento.

Solo abrázame,

me siento sola.

Mamá, lo siento mucho,

ya no estoy sobria.

Y papá, por favor perdóname

por las bebidas derramadas en el suelo.

Para aquellos que nunca me abandonaron,

ya hemos pasado por esto antes,

lo siento mucho,

ya no estoy sobria.

Pido perdón a mi futuro amor,

por el hombre que dejó mi cama,

por hacer el amor de la forma

que me guardaba para ti mi cabeza.

Y lo siento por los seguidores que perdí,

los que me vieron caer de nuevo.

Yo quiero ser un modelo de comportamiento,

pero soy solo humana.

No sé, no sé,

no sé, no sé por qué

lo hago cada vez, cada vez, cada vez.

Es solo cuando me siento sola.

Algunas veces solo quiero rendirme

y no quiero pelear.

Y lo intento y lo intento y lo intento,

y lo intento y lo intento.

Solo abrázame,

me siento sola.

Mamá, lo siento mucho,

ya no estoy sobria.

Y papá, por favor perdóname

por las bebidas derramadas en el suelo.

Para aquellos que nunca me abandonaron,

ya hemos pasado por esto antes,

lo siento mucho,

ya no estoy sobria.

Ya no estoy sobria.

Lamento estar aquí de nuevo,

prometo que pediré ayuda.

No fue mi intención,

me doy pena a mí misma.