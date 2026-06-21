La sorpresa de OneRepublic en Madrid: Ryan Tedder canta 'La Perla' y cuenta cómo nació su colaboración con Rosalía

OneRepublic ha celebrado su concierto retrasado en el Palacio Vistalegre de Madrid este sábado 20 de junio, donde el cantante Ryan Tedder ha contado cómo surgió su participación en LUX y La Perla , el reciente éxito de Rosalía que ha resonado con fuerza en el recinto.

OneRepublic por fin ha celebrado su concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid. El evento estaba previsto para el 14 de noviembre de 2025, pero tuvo que retrasarse por "motivos de salud de uno de los componentes del grupo". Este sábado 10 de junio, los fans por fin han podido disfrutar del grupo estadounidense.

Uno de los momentos más destacados de la noche ha sido el "España Karaoke", un formato acústico donde han interpretado tres grandes éxitos escritos por Ryan Tedder para otros artistas. Así, todo el público ha coreado Halo de Beyoncé, Bleeding Love de Leona Lewis y... La Perla de Rosalía.

Todos los asistentes han cantado el tema de la española, a quien Ryan Tedder ha descrito como una de sus artistas favoritas. El cantante ha contado que aceptó colaborar en el disco LUX y que la segunda canción que compusieron fue La Perla. Ryan estuvo tres años persiguiendo a Rosalía para trabajar juntos, hasta que un día ella le escribió. "Soy muy bueno con la melodía, no tanto con las letras en español", ha dicho Ryan antes de interpretar a capela su particular versión del tema.

Así ha sido el concierto de OneRepublic en el Palacio Vistalegre

Lo español ha estado muy presente en el escenario con imágenes de conocidos rincones de Madrid proyectadas en uno de los interludios, con varios balones de fútbol de la selección que Ryan ha lanzado desde el escenario o, incluso, con la presencia de la bailarina de flamenco Belén López en varias canciones, incluyendo el éxito Counting Stars.

Aparte de pedir perdón por retrasar el show, Ryan ha confesado su amor desde años por España y algunas de sus ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao o San Sebastián. Igualmente, ha recordado cuando de joven llegó por primera vez a Madrid con solo unos cientos de dólares y anduvo recorriendo sitios.

Durante el concierto, también ha habido espacio para su último éxito, Need Your Love, en el que el público ha alzado los brazos de un lado a otro para dar paso al conocido tema de la película Top Gun: Maverick, I Ain't Worried. El cierre del concierto por todo lo alto lo han puesto los hits más bailables de su repertorio, como su colaboración con David Guetta, I Dont Wanna Wait, y el hitazo EDM que es If I Lose Myself.

Setlist de OneRepublic en Madrid