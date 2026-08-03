Las sorpresas de la Plaza del Trigo, los conciertos más esperados durante el día en Sonorama Ribera

La plaza del Trigo de Aranda del Duero Durante el Sonorama Ribera. | Sonorama Ribera

Este miércoles 5 de agosto, el Sonorama Ribera abrirá las puerta a su nueva edición, que un año más contará con Europa FM como radio oficial. Se espera que decenas de miles de personas de todo el país acudan a Aranda del Duero para ver a artistas como Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, RVFV, Carlos Ares o Love of Lesbian en una de las citas musicales más importantes del verano.

Como cada año, el Sonorama también llenará de música en directo el casco histórico de Aranda con conciertos gratuitos y actividades, que tienen lugar durante el día. Desde 2007, la Plaza del Trigo se ha convertido en una de las grandes protagonistas del festival. Además de acoger a artistas emergentes, el escenario ubicado en el centro del pueblo, también cuenta con conciertos sorpresa que suelen protagonizar algunos de los momentos más especiales de cada edición.

Hacemos un repaso de los artistas que han actuado por sorpresa en los últimos diez años:

2025

En la última edición del Sonorama, además de contar con artistas como Rata, Sanguijuelas del Guadiana o Michael Foster entre otros, el escenario de La Plaza del Trigo acogió los conciertos sorpresa de Despistaos, Alcalá Norte, Besmaya y Carlos Ares.

2024

Ese año, Niños Mutantes, Supersubmarina, OBK y Sidecars protagonizaron los conciertos sorpresa de la Plaza del Trigo, donde también actuaron nombres como Miriam Rodríguez, Gara Durán o Malmö 040. La actuación de Supersubmarina es una de las más recordadas de la historia del festival, ya que fue la primera vez que actuaba el grupo después de retirarse en 2016 tras sufrir un grave accidente de tráfico.

2023

En 2023, se subieron por sorpresa al escenario de la Plaza del Trigo Ladilla Rusa, Shinova, Tu Otra Mirada y Amaral, quienes, tras encabezar el cartel del sábado, fueron los encargados de clausurar el festival en el escenario urbano.

2022

En la primera edición normal del Sonorama tras el Covid 19, la Plaza del Trigo vivió los conciertos sorpresa de Nena Daconte, La Habitación Roja, IZAL y Xoel López. Ese año también se subieron al escenario artistas como Arde Bogotá, Barry B o Ginebras.

2019

En 2019, la Plaza del Trigo acogió los conciertos sorpresa de Joe Crepúsculo, Tu Otra Bonita, Viva Suecia y Kitai.

2018

En 2018, Cycle, La M.O.D.A., Lori Meyers y Varry Brava protagonizaron los conciertos sorpresa de La Plaza del Trigo, por la que también pasaron Carolina Durante, entre otros grupos.

2017

En el décimo aniversario de este escenario, la Plaza del Trigo vivió los conciertos sorpresa de Mikel Erentxun, Arizona Baby, Izal, Sidonie.

2016

Hace 10 años desde que Love Of Lesbian homenajeó a The Cure y a Alaska y Dianamara en su actuación sorpresa en La Plaza del Trigo. Aquel año también contó con Shuarma y Miss Caffeina como sorpresa.