Supersubmarina anuncia un proyecto muy especial con artistas y amigos haciendo suyas sus canciones
Sorpresa mayúscula para los fans de Supersubmarina. La versión de Dani Martín de Puta Vida es solo el primer adelanto de un proyecto muy especial con artistas y, sobre todo, grandes amigos haciendo suyas sus canciones. La banda de Baeza ha compartido la noticia en sus redes como adelanto de lo que está por venir. ¿Quiénes serán los siguientes?
Dani Martín sorprende con una emocionante e íntima versión de 'Puta Vida'
"Si hace unos años nos hubieran dicho que nuestras canciones acabarían formando parte de algo tan bonito, probablemente nos habría costado creerlo", dice Supersubmarina en su última publicación en redes para compartir con sus seguidores su nuevo proyecto.
La banda de Baeza ha sorprendido este viernes al compartir un vídeo de Dani Martín versionando su canción Puta Vida como parte de ese proyecto tan especial en el que participan un puñado de grandes artistas pero, sobre todo, grandes amigos. "Personas a las que queremos y admiramos, que han querido reunirse alrededor de nuestras canciones para hacerlas suyas y darles una nueva vida", señala la banda.
"No os imagináis lo emocionante que ha sido para nosotros. Y hoy, por fin, podemos compartir con vosotros un pequeño adelanto de todo esto", apuntan sin detallar si se trata de un disco, canciones sueltas o un gran concierto.
"Tras ella [Puta Vida] llegarán otras que estamos deseando que escuchéis"
Ese primer adelanto es Puta Vida de Dani Martín. "Nos ha puesto los pelos de punta", continúan sobre la versión del madrileño al que dedican unas bonitas palabras: "Qué alegría tan grande poder compartir esto contigo. Gracias por tu cariño, tu generosidad y por formar parte de algo tan importante para nosotros".
Antes de despedirse, Chino, Pope, Juanca y Jaime adelantan que hay mucho más después de la canción de Dani Martín—"tras ella llegarán otras que estamos deseando que escuchéis"— y se despiden con un mensaje a sus fans.
"Y a vosotros, bichos, qué deciros... Han pasado diez años desde que nuestras vidas cambiaron por completo y, durante todo este tiempo, no habéis dejado de demostrarnos vuestro cariño", señalan sobre el accidente de tráfico que sufrieron en agosto de 2016 que les cambió la vida. "Que nuestras canciones sigan encontrando nuevas formas de llegar hasta vosotros nos hace inmensamente felices".
El mensaje termina emplazándonos a estar atentos: "¡Esto no ha hecho más que empezar!"