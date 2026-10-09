Dani Martín sorprende con una emocionante e íntima versión de 'Puta Vida' de Supersubmarina
Hay canciones que son himnos, himnos que nos marcaron cuando salieron e himnos que nos siguen marcando más de 10 años después. Puta Vida de Supersubmarina ha conseguido ese estatus y hoy sigue emocionándonos. Ahora lo hace también en la voz de Dani Martín, que ha sorprendido a sus fans con una versión íntima y muy personal de la canción de los de Baeza.
Supersubmarina se une a Dani Fernández para tocar 'Puta Vida' en Sevilla
A punto de cerrar la gira de su vida, Dani Martín sigue sorprendiéndonos y, tras anunciarse como invitado en el último concierto de Shakira, ha decidido publicar por sorpresa una versión de Puta Vida de Supersubmarina.
El cantante ha querido rendir homenaje a los de Baeza acercándose a este tema tan especial con una versión profundamente personal marcada por la admiración, el respeto y el cariño
Dani Martín, que en 2022 interpretó en directo Viento de Cara, se ha metido en el estudio para grabar Puta Vida y llevarla a su universo, a su manera de entender e interpretar las canciones. La hace suya sin olvidar la esencia de la banda.
Un homenaje de compañeros y amigos
Dani Martín se convierte en el primero de una larga lista de artistas que se han unido para homenajear a Supersubmarina dando una nueva vida a sus canciones, como la propia banda ha contado en sus redes para compartir la nueva versión de Puta Vida.
"'¡Esto no ha hecho más que empezar!", dice la publicación llamándonos a estar atentos a siguientes lanzamientos. ¿Quién será el próximo en sumarse?
Puta Vida no es solo un homenaje, es también la celebración de esas canciones que forman parte de nuestra historia. Hay canciones que no dejan de sonar, que se quedan a vivir con nosotros. Puta Vida es una de ellas.
La letra de 'Puta Vida' de Supersubmarina
No pasaré a la acción, por ahora no
Pisaré el asfalto con la espalda
Volveré a pensar en todo lo que nunca me gustó
Perderé mis pesadillas
Arreglando el mundo
Y no, pasaré a la acción
No hará falta, no
Pensaré en la próxima jugada
Y aunque no sirva de nada
Jugaré mis cartas yo
Aunque no resulte, aunque sea inútil
Ya no necesito Dios, y me falta amor
Puta vida esta la que me tocó.
(Pues ahora necesito un cambio...)
Ahora necesito un cambio
Te juro que no puedo más
Pero me da igual, solo me dura un segundo
Luego vuelves a atacar, y me pides paz
Y me creo el rey del mundo
(El rey del mundo)
Vete, ya no puedo más, déjame ya en paz
O quiéreme tanto como para sellar
Necesito gas, reina de mis miedos
Dime la verdad, dime que yo ahora
Ya no necesito un cambio
Ya no necesito un cambio
Te juro que no puedo más
Pero me da igual, solo me dura un segundo
Luego vuelves a atacar, y me pides paz
Y me creo el rey del mundo
(El rey del mundo)
Y por la ley x de la vida
de que todo lo que sube vuelve a bajar
Solo calla el asfalto
Solo calla el asfalto
Solo calla el asfalto
No pasaré a la acción,
por ahora no,
pasaré a la acción, por ahora no
pasaré a la acción, por ahora no...