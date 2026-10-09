Dani Martín sorprende con una emocionante e íntima versión de 'Puta Vida' de Supersubmarina

Dani Martín, en el concierto del 28 de mayo de 2026 en París. | Getty Images

A punto de cerrar la gira de su vida, Dani Martín sigue sorprendiéndonos y, tras anunciarse como invitado en el último concierto de Shakira, ha decidido publicar por sorpresa una versión de Puta Vida de Supersubmarina.

El cantante ha querido rendir homenaje a los de Baeza acercándose a este tema tan especial con una versión profundamente personal marcada por la admiración, el respeto y el cariño

Dani Martín, que en 2022 interpretó en directo Viento de Cara, se ha metido en el estudio para grabar Puta Vida y llevarla a su universo, a su manera de entender e interpretar las canciones. La hace suya sin olvidar la esencia de la banda.

Un homenaje de compañeros y amigos

Dani Martín se convierte en el primero de una larga lista de artistas que se han unido para homenajear a Supersubmarina dando una nueva vida a sus canciones, como la propia banda ha contado en sus redes para compartir la nueva versión de Puta Vida.

"'¡Esto no ha hecho más que empezar!", dice la publicación llamándonos a estar atentos a siguientes lanzamientos. ¿Quién será el próximo en sumarse?

Puta Vida no es solo un homenaje, es también la celebración de esas canciones que forman parte de nuestra historia. Hay canciones que no dejan de sonar, que se quedan a vivir con nosotros. Puta Vida es una de ellas.

La letra de 'Puta Vida' de Supersubmarina

No pasaré a la acción, por ahora no

Pisaré el asfalto con la espalda

Volveré a pensar en todo lo que nunca me gustó

Perderé mis pesadillas

Arreglando el mundo

Y no, pasaré a la acción

No hará falta, no

Pensaré en la próxima jugada

Y aunque no sirva de nada

Jugaré mis cartas yo

Aunque no resulte, aunque sea inútil

Ya no necesito Dios, y me falta amor

Puta vida esta la que me tocó.

(Pues ahora necesito un cambio...)

Ahora necesito un cambio

Te juro que no puedo más

Pero me da igual, solo me dura un segundo

Luego vuelves a atacar, y me pides paz

Y me creo el rey del mundo

(El rey del mundo)

Vete, ya no puedo más, déjame ya en paz

O quiéreme tanto como para sellar

Necesito gas, reina de mis miedos

Dime la verdad, dime que yo ahora

Ya no necesito un cambio

Ya no necesito un cambio

Te juro que no puedo más

Pero me da igual, solo me dura un segundo

Luego vuelves a atacar, y me pides paz

Y me creo el rey del mundo

(El rey del mundo)

Y por la ley x de la vida

de que todo lo que sube vuelve a bajar

Solo calla el asfalto

Solo calla el asfalto

Solo calla el asfalto

No pasaré a la acción,

por ahora no,

pasaré a la acción, por ahora no

pasaré a la acción, por ahora no...