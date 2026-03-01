Dani Fernández y Belén Aguilera cantan una emocionante versión de 'Si te vas' de Robe Iniesta en el 'In Memoriam' de los Goya

Para muchos ha sido LA ACTUACIÓN de los Premios Goya 2026. Dani Fernández y Belén Aguilera han fundido sus voces para ponerle música al In Memoriam, el que ya de por sí es uno de los momentos más emocionantes de la gala, y lo han hecho rindiendo homenaje a un grande de la música fallecido este año: Robe Iniesta.

Belén Aguilera había avisado en la alfombra roja que su número musical iba a ser "un inicio de tirar la rueda otra vez" y así ha sido. La cantante ha recuperado a La chica del piano para interpretar Si te vas, la famosa canción de Extremoduro a la que se unió poco después el cantante de Alcázar de San Juan que emocionó al público con su voz rasgada.

El cantante, que antes de empezar la ceremonia se mostró emocionado con unirse a la fiesta del cine, es un amante tardío de Robe Iniesta y la música de Extremoduro. Él mismo lo contó en sus redes tras el fallecimiento del músico y ya lo había contado antes en el programa El Camerino.

Su mujer, la también canta Yarea Guillén, fue quien le animó a asomarse a la música del de Plasencia y en seguida se quedó prendado. "Decirte que en mi casa hoy es un día muy difícil, seguimos en estado de shock", escribió en redes en diciembre tras la muerte del cantante. "Simplemente GRACIAS, por ser inspiración, por hacernos sentir lo que pocos consiguen. Siempre recordaré ese viaje a Pamplona para ver en directo uno de los mejores discos que van a escuchar mis oídos", apuntó para luego recordar su primer concierto de Extremoduro.

"Quisiera volver a ese momento en que te vi en directo por primera vez, donde miré a Yarea emocionado y le dije: Es una puta locura", señaló el cantante que en 2023 había hecho una versión de Si te vas... junto a Rayden y Vanesa Martín en televisión.