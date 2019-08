C. Tagana anuncia dos conciertos gratis “contra la censura institucional” en Bilbao

'El madrileño' o más conocido como C. Tangana es un de los raperos que más está triunfando en la industria musical. Pero a pesar de su éxito su música no le gusta a todo el mundo. Al artista le cancelaron un concierto en las fiestas de Bilbao por "el contenido machista de sus letras". Acusación a la que Puchito ha respondido ofreciendo un espectáculo gratuito en "contra de la censura institucional".

El concierto está programado para el 24 de agosto en la Sala Santana 27 en Bilbao .

Tras el rápido 'sold out' en tan sólo unos minutos, Antón anunció un segundo que dará comienzo dos horas después de terminar el primero, también con 'sold out' instantáneo.

El rapero ha subido una publicación en la anuncia el concierto con todos los detalles y la imagen la ha querido acompañar con el siguiente texto:

"Censurar y prohibir no es la forma de educar. En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas", explicaba el cantante. "Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por ti nos vemos el sábado en Bilbao", concluía C.Tangana en su publicación.

Muchos usuarios de Instagram han querido contestar al artista con mensajes de apoyo, entre ellos aparecen algunas caras conocidas también del mundo musical como es "Amén" de Don Patricio o "A partir!!!" de lo hermanos venezolanos, Mau y Ricky, compañeros suyos de profesión.

Por otro lado, otros usuarios han querido aclararle al rapero que no ha sido censurado, si no que es lícito no usar dinero público para un artista que predica este mensaje: "No es censura institucional. El Ayuntamiento de Bilbao te ha quitado del programa de fiestas porque no quiere tener un concierto público con canciones con letras machistas.Si quieres hacer un concierto privado como este para gente que quiere escucharte, perfecto, pero no confundas a la gente diciendo que te han censurado porque no es verdad", le indica el usuario de Instagram @mikelurruti_.

A pesar de que algunas letras del rapero son polémicas entorno a la figura de la mujer, tal como él indica "hay muchas mujeres" en sus canciones. Un ejemplo de lo contrario es su gran éxito 'Guerrera' junto a Dellafuente, canción en la que habla del enorme poder que tiene la mujer.