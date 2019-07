Las fotos del día que todo cambió para Rosalía y C. Tangana

Alizzz ha compartido una foto de un momento que cumple ahora 3 años y que fue un punto de inflexión no solo para su carrera si no para la de otros dos grandes artistas: Rosalía y C. Tangana . El productor ha publicado varias imágenes del día en el que grabaron 'Antes de morirme', la colaboración que supuso el inicio de la fama que tienen en la actualidad.

"Mirando patrás ese día en mi estudio lo cambió todo xa siempre. 3 años hoy de Antes de Morirme @c.tangana @rosalia.vt :’)", con esta frase el conocido productor Alizzz publicaba tres fotos del día que grabó en su estudio 'Antes de morirme' junto a Rosalía y C. Tangana.

Por aquel entonces, C. Tangana probaba suerte en solitario siendo ya conocido por formar parte de Agorazen o bajo el nombre de Crema. Pero fue a partir de 'Antes de morirme' cuando Puchito empezó a moverse hacia un sector más comercial, lo que hizo que no se librase de las críticas por fichar con una multinacional.

Por su parte, Rosalía se encontraba preparando su disco de debut Los Ángeles, que vería la luz 8 meses después y con el que empezó a ganarse a la crítica. Aunque muy lejos de todo lo que vino después, en mayo de 2018 cuando lanzó 'Malamente' como el primer adelanto de 'El Mal Querer'. Todo lo que vino después ya es conocido por todo el mundo.

Tres años en las que las carreras del productor y de los dos artistas se han disparado hacia lo más alto. No hay éxito urbano en nuestro país que sea obra del DJ y productor, como la mayoría de los hits de C. Tangana: Mala Mujer, Guerrera, Booty... Llegando a trabajar incluso con artistas tan comerciales como Aitana y Lola Indigo en 'Me quedo'; con polémica incluida por haber criticado anteriormente a la madrileña y su canción 'Ya no quiero na'.