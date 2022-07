C. Tangana se ríe de su cojera y el bastón que utilizó en su último show con este ingenioso chiste

C Tangana es una superestrella mundial en el ámbito de la música. El artista de 31 años se ha convertido en todo un icono. Además de ser una absoluta mina de oro, el cantante es reclamo para medio mundo que, día tras día, está pendiente de sus pasos desde el lanzamiento de Mala Mujer en el año 2017.

No obstante, ahora sus pasos se han quedado algo cojos desde que se torció el tobillo minutos antes de actuar en Las Palmas de Gran Canaria.

No obstante, la puesta en escena del artista no desentonó en absoluto con su bastón. Ataviado con un traje de corte clásico y rodeado de una estética ochentera, El Madrileño sorprendió a todos los allí presentes apoyándose en un lujoso bastón de madera con el que se ayudaba para atravesar el escenario.

Cabe destacar que este esquince de tercer grado no le supuso ningún impedimento y llevó a cabo un concierto espectacular. Sobre un escenario decorado al más puro estilo club nocturno, el cantante no dudó en servirle al público los temas más destacados de su último álbum de estudio Sobremesa.

Mientras tanto, el público pedía más y más de aquel C Tangana que, aún enfermo, desprendía pura magia.

Tal y como dice el dicho "no hay mal que por bien no venga" y parece que C Tangana se ha grabado estas palabras a fuego, pues a pesar de que su torcedura de tobillo no ha conseguido parar la gira, sí ha servido como anzuelo para que el artista comparta una de slas mejores bromas que le han hecho.

C Tangana se toma la vida con sentido del humor

Como si se tratase de un tablao flamenco, C Tangana está haciendo gala de su talento con su nueva gira Sin cantar ni afinar tour.

No obstante, este nombre ha sufrido una ligera y divertida modificación cuando, del cartel original de su gira mundial , nacía una versión 2.0 con el siguiente nombre: 'Sin correr ni apoyar tour 2022', un letrero en tonos rosas y rojos de lo más gracioso y original que el cantante ha compartido a través de sus stories de Instagram.

De esta manera, un club de fans de Chile ha publicado n Instagram este gracioso montaje realizado por un fan.

C Tangana ha mostrado encantado a sus seguidores el particular detalle en forma de diseño gráfico que su fan le ha enviado, demostrando una vez más que ha sentido del humor no le gana nadie.

C Tangana cumple su sueño en Latinoamérica

Pero si por algo se caracteriza C Tangana además de por su increíble sentido del humor es por ser una caja llena de sorpresas. De hecho, una vez más ha dejado con la boca abierta a sus seguidores, especialmente a aquellos que le siguen desde América Latina.

Los fans latinoamericanos del intérprete de Tú me dejaste de querer están de enhorabuena. C Tangana volará el próximo noviembre a Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires. Viajes que, sin lugar a duda, pondrán el broche de oro a un 2022 que está siendo fantástico para El Madrileño.

Este mismo miércoles 13 de julio el artista ha anunciado que la preventa de entradas para sus conciertos de México y Colombia ya está abierta. Pero eso no es todo, el próximo 15 de julio comenzará la venta general de entradas para sus actuaciones en México, Colombia y Argentina.

¡Lo que está por venir es muy grande!