Cecilio G publica 'Starbucks' hablando de su detención en el Sónar y atacando a C. Tangana

El pasado jueves Cecilio G fue detenido a las afueras del recinto en el que se celebra Sónar de Día por, supuestamente, bajarse los pantalones en una cafetería Starbucks y masturbarse delante de una chica, y por agredir a varios agentes de seguridad.

Antes de esto, el artista ya había protagonizado otros altercados en una zona restringida del recinto, donde también había intentado agredir a varios miembros del equipo de seguridad.

Cecilio ha pedido perdón a la organización del festival por lo ocurrido, tal como recoge el diario El País: "Pido perdón a los trabajadores del Sónar que tuvieron que aguantarme, lo siento de corazón".

Sobre el tema del acoso sexual a la joven de la cafetería, el rapero niega los hechos: "No fue ningún tema de acoso sexual, simplemente estaba donde no me dejaban estar y me volví loco".

También ha pedido disculpas a través de su cuenta de Instagram, en la que además ha publicado un vídeo con el tema Starbucks, donde habla de lo sucedido junto a imágenes de su enfrentamiento con el personal de seguridad del festival.

"Estuve borracho con la alcaldesa, coño, quién lo diría", canta en referencia a la imagen que compartió junto a Ada Colau, además de explicar que se coló en el backstage de Rojuu —quien actuaba ese día en el festival— a robar "tres birras".

También menciona a C. Tangana, con quién tiene un beef desde hace años: "El tonto de C. Tangana está opinando sobre mi vida". C. Tangana hizo una publicación a través de Instagram Stories en la que acusaba a algunos periodistas especializados en este tipo de eventos alentar a Cecilio a que se comporte de esta forma.

Lo hizo comparando lo ocurrido con una imagen en la que se le da a un mono una metralleta.