Taylor Swift y Jack Antonoff recrean su vídeo con 'Getaway Car' para celebrar que la artista vuelve a ser dueña de su música

"¡Reputation para siempre, sin remordimientos!". Con estas palabras, el productor musical Jack Antonoff ha compartido un vídeo junto a Taylor Swift después de que la estadounidense anunciara que vuelve a ser dueña de toda su discografía, ya que ha adquirido los derechos de las grabaciones de sus seis primeros álbumes de estudio: de Taylor Swift (2006) a Reputation (2017).

A este último disco pertenece la canción Getaway Car, un tema que grabaron Taylor Swift y Jack Antonoff en el estudio. De esa sesión salió un vídeo viral donde ambos aparecen componiendo una parte de la letra: "I'm in a getaway car / I left you in a motel bar / Put the money in a bag and I stole the keys / That was the last time you ever saw me".

Ahora, años después, el productor ha compartido un vídeo a redes sociales donde recrean juntos aquel momento para celebrar que los fans de Taylor Swift por fin pueden escuchar Reputation "sin remordimientos", ya que ahora los derechos vuelven a ser de la artista.

Taylor Swift, dueña de su música

En 2019, Taylor Swift alertó de que Scott Borchetta y Scooter Braun no le permitían utilizar las grabaciones de sus seis primeros discos, ya que todo ese catálogo fue vendido al empresario estadounidense Braun. Eso explica que, durante los últimos años, la artista haya regrabado cuatro de esos seis álbumes, incluidos Fearless, Speak Now, Red y 1989.

Sin embargo, este viernes 30 de mayo, Taylor Swift ha desvelado que vuelve a ser dueña de sus primeras grabaciones: "Toda la música que he hecho... ahora... me pertenece. Y todos los vídeos musicales. Y las películas de conciertos. El arte creativo y la fotografía de los discos. Las canciones inéditas. Los recuerdos. La magia. La locura. Cada una de las eras. Mi trabajo de toda una vida", ha señalado, muy orgullosa.

"Todo lo que quería era tener la oportunidad de trabajar lo suficientemente duro como para algún día comprar mi música directamente, sin compromisos, sin socios, con total autonomía. Estaré eternamente agradecida con todos en Shamrock Capital por haberme traído a las primeras personas que me ofrecieron esto. Han gestionado cada interacción con honestidad, justicia y respeto. Para ellos fue un negocio, pero sentí que lo vieron como lo que era para mí: mis recuerdos, mi esfuerzo, mi escritura y mis décadas de sueños. Estoy infinitamente agradecida", ha defendido.

Según ha podido saber Billboard, el trato con Shamrock Capital se habría cerrado en 360 millones de dólares por la venta de los derechos.