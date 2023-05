Taylor Swift y Lana del Rey vuelven a unir sus voces en la versión mejorada de 'Snow on the beach' // GETTY IMAGES

Tras defraudar a sus fans con el lanzamiento de su primera "colaboración", Taylor Swift y Lana del Rey vuelven a intentarlo con la versión mejorada de Snow on the Beach.

Cuando Taylor anunció la canción con Lana, sus seguidores esperaban algo más que unos tristes coros, y para la edición deluxe de Midnights, las artistas se han vuelto a unir sus voces para cumplir las plegarias de sus seguidores y regalarles una colaboración real juntas.

Miss America confirmó en sus redes sociales que ambas regresaron juntas al estudio específicamente para grabar la canción con "más Lana del Rey", algo que enloqueció a sus fans incluso antes de escuchar este dúo.

En la versión original, la intérprete de Summertime Sadness tan solo participaba en los coros de la última frase del estribillo de Snow on the beach —y también contaba con créditos como letrista— sin embargo, en esta ocasión ha sido diferente.

Tras escuchar esta nueva versión de Snow on the beach, en la que Lana tiene la presencia que esperaban los fans desde un principio, no han tardado en mostrar su felicidad con la regrabación de esta colaboración. Ahora la artista tiene un verso en solitario, además de cantar ambas a dúo.