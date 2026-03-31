Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Margot Robbie… Paul McCartney reúne en su concierto a la industria musical y a Hollywood

Paul McCartney dio un concierto en Los Angeles al que asistieron reconocidos rostros de la música, el cine y las redes sociales. Y todos ellos coincidieron en una misma grada, lo que ha sorprendido en redes sociales.

Después de su gira mundial Got Back Tour, Paul McCartney se centra este 2026 en conciertos más íntimos. Y uno de ellos ha sido el que ha celebrado en Los Ángeles este 30 de marzo bajo el nombre de Paul McCartney Rocks the Fonda!.

El artista se subió al escenario para cantar temas como Help!, Let it Be, Coming Up y Got to Get You Into My Life, pero lo que más ha trascendido fuera del show han sido los grandes invitados que la leyenda de la música tuvo entre el público.

Y es que McCartney consiguió unir en la grada a Hollywood, pues al show asistieron conocidos rostros como Margot Robbie, Dakota Johnson, Cara Delevingne, Rachel Sennott y J.J. Abrams.

La industria de la música actual también estuvo presente desde el público de la mano de artistas como Role Model, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Towa Bird, Reneé Rapp y John Mayer.

También hubo hueco para influencers como Jake Shane y la hija del artista, hija Stella McCartney. Y todos ellos estuvieron viendo a la estrella de la música desde una misma grada, lo que ha sido muy comentado en redes sociales.