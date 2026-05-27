Todas las actuaciones de los Premios de la Academia de la Música de España

Amaral canta 'Dolce Vita' en los Premios de la Academia de la Música de España 2026 | RTVE

La música en directo fue protagonista de los Premios de la Academia de la Música de España. IFEMA Madrid celebró este martes la tercera edición de los galardones que encumbraron a Rosalía y a Leiva y se acordaron de Robe Iniesta y Jorge Martínez.

Joan Manuel Serrat fue otro de los protagonistas musicales de la noche. El cantautor catalán recogió el Premio de Honor y recibió un caluroso homenaje de sus compañeros que versionaron uno de sus temas más emocionantes.

Andrés Suárez, María Terremoto, Iván Melon Lewis y Antonio Serrano fueron los encargados de celebrar al catalán durante la gala presentada por Leonor Watling y en la que sonó también la música de Amaral, Luz Casal y una versión en distintas lenguas de Contamíname, la famosa canción compuesta por Pedro Guerra y que popularizaron Ana Belén y Víctor Manuel.

Repasa aquí todas las actuaciones musicales de la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España.

Andrés Suárez, María Terremoto, Iván Melon Lewis, Antonio Serrano - Romance de Curro El Palmo

Joan Manuel Serrat fue una de los nombres de la noche. El músico catalán recibió el Premio de Honor y un homenaje musical de sus compañeros que su canción Romance de Curro El Palmo, compuesta en 1974 e incluida en su disco Canción Infantil.

Amaral - 'Dolce Vita'

Eva Amaral y Juan Aguirre se subieron al escenario para cantar Dolce Vita, la canción que da nombre a su último disco y que estaba nominada a Mejor canción pop/rock. El premio finalmente fue para Caída libre, la colaboración de ROBE y Leiva.

Fito Robles, Rafael Riqueni, Lela Soto, Walls y Xoel López - Extremoduro y Robe

La música de Robe Iniesta sonó en las voces de Fito Robles, Rafael Riqueni, Lela Soto, Walls y Xoel López, que hicieron un medley con los temas Ama, ama, ama y ensancha el alma, Standby, Nada que perder y Dulce introducción al caos.

Ultraligera y Juanma Montoya - 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes'

Ultraligera y Juanma Montoya fueron los encargados de homenajear al líder de Ilegales, Jorge Martínez, y lo hicieron versionando uno de los himnos de la banda: Tiempos nuevos, tiempos salvajes, tema con que el grupo abrió su álbum debut en 1982.

Luz Casal - '¿Qué has hecho conmigo?'

Igual que Amaral, Luz Casal interpretó una canción propia durante la ceremonia. La elegida por la gallega fue ¿Qué has hecho conmigo?, incluida en su disco Me voy a permitir de Luz Casal (2025) y nominada a Mejor canción pop/rock.

Pedro Guerra, Janus Lester, Tanxugueiras y Figa Flawas - 'Contamíname'

Pedro Guerra, Janus Lester, Tanxugueiras y Figa Flawas se encargaron de recordar que en España conviven cuatro lenguas oficiales e interpretaron una versión multilingüe de Contamíname, la canción popularizada por Víctor Manuel y Ana Belén, quien la escuchó emocionada desde el público.