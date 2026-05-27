Roberto Leal: "Si alguien viene con malas intenciones, hoy en día lo tiene mucho más fácil"

Eva Soriano y Nacho García han desplegado la alfombra de Cuerpos especiales para recibir a Roberto Leal. El presentador, ahora también novelista, ha madrugado para presentar El Sótano, su primera novela que sale a la venta este miércoles 27 de mayo.

Aunque vive un buen momento con la presentadora —hasta parece que han enterrado el hacha de guerra—, no han pasado por alto la oportunidad para lanzarse alguna pulla delante del micro y batirse al terminar la entrevista.

La participación de Eva en El Desafío ha dado juego. En la prueba de la apnea, Eva Soriano se rompió y acabó llorando. Roberto Leal se acercó a soltarle un speech motivador y las lágrimas le brotaron todavía más. "Él me cogió la mano y me la estampó contra la urna de metacrilato. Yo no lloraba porque estaba mal, me dolía la mano. Me hizo polvo la mano", ha contado destapando al presentador.

Roberto Leal tampoco se siente muy orgulloso de ese momento, de hecho no lo ha vuelto a ver. "Empecé a decir palabras que yo pensaba que eran bonitas pero sin verbo. Muchas esdrújulas", ha contado el presentador al que mucha gente le dijo que había sido muy bonito pero que reconoce que no estuvo muy motivado.

Anécdota a un lado, la entrevista se ha centrado en la publicación de El Sótano, un thriller psicológico sobre la obsesión, el control y los secretos.

"En cada personaje hay un poco del autor", ha respondido a la pregunta de si no es muy joven para sacar su biografía. "No lo es, si yo fuese como Samuel tendría un problema y no estaría aquí, acabaría como el propio personaje", ha seguido sin revelar más datos sobre el libro, que no han leído todavía Eva y Nacho.

"¡Te voy a poner la cara colorada!", le ha dicho Eva después de escuchar el reproche. "Tú y yo somos amigos, te dije Pásame la novela cuando la tengas terminada y me la leo, y no me la ha pasado", ha seguido. ¡Pero si no tienes tiempo! ¡Si estás todo el rato entrenando!", ha añadido el presentador antes de ponerse serio para hablar de dos frases clave del libro: Ten cuidado, te están mirando y No te conozco pero sé quién eres.

"Estamos regalando constantemente nuestra dirección, nuestro teléfono"

"Eso nos pasa no solo a los que trabajamos de cara al público, sino a todo el mundo. Cualquier persona en la calle hoy en día está expuesta a la mirada de la gente. No solo por las redes sociales que es obvio, sino por la manera que hemos deshumanizado, desprotegido, precisamente esa protección de datos. Estamos regalando constantemente nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestra casa, nuestro entorno...", ha añadido el presentador para recordar que damos alegremente el DNI a cualquier que viene a casa a entregarnos un paquete.

La reflexión a este respecto da un cierto miedo. "Si alguien viene con malas intenciones hoy en día lo tiene mucho más fácil que hace años", ha añadido el autor de El Sótano, que asegura que el monstruo de su novela "es muy real, no es un monstruo de ficción, no es un hacker que te vaya a destrozar la vida. Podemos ser nosotros mismos".

Ahora estamos demasiado expuestos: tenemos la casa mapeada por muchos aparatos —"lo hemos normalizado porque ir a la contra es quedarse fuera"— y ChatGPT nos conoce mejor que nuestro entorno más íntimo.

El cuarto libro de Roberto Leal

El Sótano es el cuarto libro de Roberto Leal, que antes publicó el cuento Mi abuelo Pepe, Cuando los muñecos de la tele tenían un señor dentro y Las recetas de España directo.

Aunque aparentemente no tienen nada que ver, el presentador asegura que los cuatro libros tienen un elemento común: la disciplina. "La gente me pregunta ¿cómo sacas tiempo? Con disciplina y con seriedad. Te tienes que poner a trabajar y tienes que tener una rutina, sino es imposible que salga", ha dicho el escritor, que empezó este libro en verano con un borrador muy desarrollado que era casi un manuscrito.

"No daba para novela pero había una idea muy fija de lo que iba a ser luego y a partir de ahí trabajarlo con una escaleta, sabiendo lo que quería en cada capítulo y teniendo el principio y el final", ha dicho Roberto Leal, que también ha confesado que le ha tocado madrugar mucho.

"Todos tenemos un sótano"

Ahora está ya en otra cosa. Roberto Leal se prepara para la presentación de El Sótano en la Feria del Libro de Madrid y reconoce que ha aprendido de otros autores la clave de las firmas del libro. "Es verdad que las primeras veces dedicas mucho tiempo y piensas que cada dedicatoria tiene que ser diferente, luego te encuentras a autores que firman muchísimo y te dicen Es más importante el ratito que dedicas a la persona que lo que le vayas a escribir en la novela porque al final el recuerdo va a ser eso, ese contacto", ha explicado.

Roberto Leal se ha despedido confesando que le da mucha confianza la gente que lee, independientemente del título o el género elegido, y ha reconocido también que su novela tiene algo de la serie YOU. "Esa persona que a lo mejor te asomas a la ventana porque quieres correr la cortina y hay un señor enfrente mirándote", ha añadido para apuntar una última conclusión. "Todos tenemos un sótano, querida", le ha dicho a Eva Soriano para lanzarle una pulla final.

Roberto y Eva han discutido sobre lo que el presentador dijo en el podcast de La pija y la quinqui y han terminado retándose fuera de cámara. ¡Atentos a las redes sociales para descubrir quién es el ganador y qué presentador es el más fuerte de España!