Taylor Swift, premiada como Mejor compositora de la década, revela las tres curiosas categorías en las que clasifica sus letras

Taylor Swift ha añadido un nuevo reconocimiento a su extensa lista de galardones desde que inició su trayectoria en el mundo de la música hace casi dos décadas.

La artista, que está ultimando los detalles del lanzamiento de su próximo disco Midnights, ha recibido el premio a Mejor compositora de la década por la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

La cantautora de 32 años ofreció un extenso discurso de agradecimiento en el que aseguró que se sentía rodeada de personas que realmente aman el oficio. "Este negocio opera con una mentalidad muy 'nuevo, nuevo, nuevo, siguiente, siguiente, siguiente'. Para cada artista o compositor, todos esperamos tener un gran año", ha continuado explicando, asegurando que cuando un artista lanza un álbum, a su vez tiene que "inventar algo nuevo" y tener en cuenta todas las plataformas nuevas que existen para promocionarlo.

Precisamente horas antes de recibir este premio, la artista había revelado a través de TikTok uno de los títulos de las canciones de su nievo disco con unas bolas de bingo.

Swift ha dado las gracias por este premio a su familia y amigos, pero también a sus detractores y a las personas que han abandonado su vida. "Porque cuando se trata de mi composición y mi vida, son lo mismo", ha revelado asegurando que incluso las malas experiencias le sirven para inspirarse y componer.

También ha hecho una curiosa confesión. Taylor ha categorizado sus propias letras en tres tipos: 'pluma', 'pluma estilográfica' y 'bolígrafo'. Sus canciones 'pluma' son aquellas en las que se ha inspirado en un libro o una película que evoque al pasado, y por tanto el fraseo "suena antiguo".

Las letras 'pluma estilográfica', son aquellas que incorporan elementos más modernos pero "con un toque poético": "Las canciones que clasifico en este estilo suenan como confesiones garabateadas y selladas en un sobre, pero demasiado sinceras como para enviarlas".

Por último, sus letras 'bolígrafo' son las más "frívolas, despreocupadas y animadas": "A estas letras no les importa si te las tomas en serio o no porque ellas mismas no se toman en serio".