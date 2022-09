Taylor Swift utiliza un bombo de bingo para revelar el título de las canciones de su disco 'Midnights'

Te interesa Todo lo que se sabe del nuevo disco de Taylor Swift

El pasado 29 de agosto, durante la gala de los MTV VMA's, Taylor Swift dio un notición: iba a estrenar un nuevo disco en breves. Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios al respecto y la cantante empezó a dar algunos detalles de este álbum.

Se llama Midnights y sale a la venta el 21 de octubre. La cantante también contó un poco más sobre su nuevo proyecto en sus redes: "Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 de octubre", acompañado de la primera portada del disco, donde vemos a Taylor en primer plano prendiendo un mechero.

Poco después Swift sorprendió con tres nuevas portadas adicionales, para las ediciones especiales y limitadas de sus discos y vinilos.

Taylor Swift se pasa al bingo para dar todos los nombres de 'Midnights'

A un mes de que se estrene, la intérprete de Blank Space ha desvelado el curioso método que va a utilizar para dar el nombre de todas las canciones que compondrán Midnights. Utilizará un bombo de bingo, en el que irá sacando bolas, cada una con un número, y dará el nombre del single con dicho número.

A través de su cuenta de TikTok, la artista ya ha iniciado su juego: "Bienvenidos a una serie que he llamado 'Midnights Mayhem with me'. Voy a estar utilizando este dispositivo tecnológico tan avanzado [refiriéndose al bombo de bingo] para ayudar al destino a decidir qué nombres voy a anunciar y en qué orden".

"Hay 13 bolas, cada una representa una canción de Midnights, así que vamos a dejarlo en manos del destino", ha dicho Taylor mientras comenzaba a dar vueltas al bombo.

Tras vueltas y vueltas y más vueltas, ha salido la primera bola: la número 13. La cantante ha indicado que este tema se llama Mastermind.

Así que habrá que esperar un poco para seguir conociendo el título del resto de canciones de Midnights.