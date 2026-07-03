Taylor Swift y Travis Kelce se han casado en una ceremonia privada

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se han casado en una ceremonia privada antes de sus celebraciones nupciales que han dado comienzo este jueves 2 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal de farándula Page Six.

Ese medio, que cita a varias fuentes cercanas a la pareja, indicó que se "casaron legalmente" rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, en donde la estrella del pop inició su carrera musical.

La fecha de la celebración se desconoce pero sí los otros planes de la pareja. Este jueves por la tarde unos 100 amigos y familiares de la pareja asistieron al famoso estadio de la Gran Manzana a una "cena de ensayo" de la boda y el viernes está prevista la recepción principal con hasta 1.000 invitados y fuertes medidas de seguridad.

Se espera un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio, coincidiendo además con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

Madison Square Garden, escenario de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. | Agencia EFE

Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, además de cineastas, como Steven Spielberg.

La lista puede incluir también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin o Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert o Kelsea Ballerini.