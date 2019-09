Por supuesto, una alfombra roja por la que desfilaron sus mejores o peores galas, según se mire, los invitados y nominados, actuaciones musicales, discursos emocionados y algún que otro tropezón, como el que protagonizó Sarah Hyland (Modern Family), aunque supo reaccionar a tiempo para no terminar de bruces contra el suelo.

Uno de los momentos más emocionantes llegó al homenajear al fallecido Paul Walker. Su amigo y compañero de rodaje en Fast & Furious 7, Vin Diesel subió al escenario, junto a Jordana Brewster y Michelle Rodríguez, a recoger la tabla de surf a mejor película de acción/aventura, le recordó emocionado. "Una de las grandes bendiciones de nuestras vidas es que tuvimos la oportunidad de llamar a Paul Walker nuestro hermano. Su espíritu está aquí, con nosotros", dijo el actor, que nombró a la hija del fallecido intérprete, Meadow Walker, entre los invitados de la noche. Además, Paul fue elegido mejor actor de una película de acción/aventura.



También recibieron sus tablas para surfear Britney Spears, que fue nombrada icono del estilo; Channing Tatum, elegido estrella masculina del verano; Cara Delevingne, estrella femenina; Los juegos del hambre: Sinsajo, Parte 1 se llevó el galardón a mejor película de ciencia ficción, así como para sus protagonistas: Shailene Woodley y Josh Hutcherson.

El mejor drama fue If I Stay y la comedia, Pitch Perfect 2. En el apartado musical, Ed Sheeran fue nombrado el mejor cantante masculino y Demi Lovato, mejor cantante femenina. La mejor banda masculina para los fans de los Teen Choice fueron los One Direction, mientras que Fifth Harmony lo fue en el apartado femenino. El tema See You Again de Wiz Khalifa se alzó como la mejor canción de R&B y también en la categoría de mejor canción de película o serie.

En el apartado televisivo, Empire fue elegida mejor serie revelación; Crónicas vampíricas se llevó la categoría de mejor serie de ciencia ficción y fantasía, así como su protagonista, Niva Dobrev. Lea Michele también subió al escenario para recoger su tabla como mejor actriz de comedia, mientras que Ross Lynch se la llevó en el apartado masculino.

Entre las actuaciones de la noche destacan la de Jusie Smollett, gran revelación musical gracias al éxito de la serie Empire; Robin Thicke y Flo Rida, que hicieron levantarse al patio de butacas con su I Don't Like It, I Love It; y 5 Seconds of Summer, que hicieron lo propio con She's Kinda Hot.