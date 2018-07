Flo Rida y Robin Thicke montan la fiesta en la calle en ' I don't like it, I love it'

NUEVO SINGLE PARA EL VERANO

El pasado mes de abril ya podíamos escuchar el que sería el nuevo single de Flo Rida: I don't like it, I love it, tema para el que contó con la colaboración de Robin Thicke. Ahora, recién estrenado el verano, los dos artistas lanzan el videoclip donde podemos verlos en una fiesta en la calle en un barrio residencial.