The Corrs dará cuatro conciertos únicos en España en el verano de 2026

A su paso por España, The Corrs repasará algunas de sus canciones más icónicas de toda su carrera en esta oportunidad única que tendrá lugar durante el verano de 2026.

El icónico grupo irlandés The Corrs volverá a los escenarios españoles en 2026 con una serie de cuatro conciertos exclusivos que tendrán lugar el próximo mes de agosto.

La formación integrada por Andrea, Sharon, Caroline y Jim Corr presentará un directo en el que repasarán algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

Con su inconfundible mezcla de pop y folk celta, The Corrs se consolidaron como uno de los grandes fenómenos musicales internacionales de finales de los 90 y principios de los 2000, conquistando al público de todo el mundo con temas como Breathless, Runaway o What Can I Do.

Estas actuaciones suponen una oportunidad muy especial para volver a ver a la banda sobre el escenario y disfrutar en directo de un repertorio que forma parte de la historia reciente del pop.

Cómo comprar entradas

Las entradas ya se estarán disponibles en su página web oficial, a excepción de las de su concierto en Vigo, que serán anunicadas próximamente.

Fechas del 'The Corrs Spain Tour'