¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 6

Manel Fuentes con el jurado en la Gala 6 de 'Tu cara me suena 13' | Atresmedia

Después de una gala muy dividida, el jurado y el público de Tu cara me suena 13 vuelven a alinearse en las valoraciones del sexto programa. Entre otras, destacan las imitaciones de J Kbello (Lady Gaga), Leonor Lavado (Estrellita Castro) o Paula Koops, que ha invitado a sus amigas Mar Lucas y Nerea Rodríguez para convertirse en Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera.

La victoria, entre María Parrado y J Kbello

Con permiso de Cristina Castaño, parece que el ganador de Tu cara me suena 13 estará entre María Parrado y J Kbello. Así lo demuestran los resultados de la Gala 6, donde los dos cantantes se han situado en lo más alto de la tabla. Sin embargo, la ganadora de la noche ha sido María Parrado. Su imitación de Rosalía cantando La Perla le ha valido la máxima nota: 24 puntos.

"El referente es tan claro, que el reto era muy difícil. Lo has hecho muy bien. Es muy complicado", ha valorado Àngel Llàcer. "Es una voz que tiene mil detalles: el quejío, el susurro, el hablado... Pero tienes una maquinaria que sabes usar. Ha sido una imitación fantástica", ha añadido Chenoa.

María Parrado ha entregado los 3.000 euros del premio a la Fundación APE: "Cada vez se critica más el cuerpo ajeno. Buscamos el cuerpo perfecto y creo que no existe. Hay cada vez más jóvenes sufriendo TCA. Quiero dar este mensaje para que este problema no lo tenga nadie y se puedan erradicar estos trastornos de la conducta alimentaria", ha reivindicado.

Clasificación de la Gala 6

1. María Parrado - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. J Kbello - 22 (11 del jurado, 11 del público)

3. Cristina Castaño - 19 (10 del jurado, 9 del público)

4. Martín Savi - 19 (9 del jurado, 10 del público)

5. Leonor Lavado - 14 (8 del jurado, 6 del público)

6. Sole Giménez - 14 (6 del jurado, 8 del público)

7. Aníbal Gómez - 12 (7 del jurado, 5 del público)

8. Paula Koops - 12 (5 del jurado, 7 del público)

9. Jesulín de Ubrique - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general

Tras la sexta gala, María Parrado mantiene el liderato y Martín Savi escala una posición en detrimento de Paula Koops.

1. María Parrado - 126 puntos

2. J Kbello - 123

3. Cristina Castaño - 115

4. Martín Savi - 101

5. Paula Koops - 96

6. Sole Giménez - 93

7. Jesulín de Ubrique - 77

8. Aníbal Gómez - 70

9. Leonor Lavado - 63

A quién imitarán en la Gala 7

Como siempre, al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. Martín Savi le ha regalado Vicente Fernández a Aníbal Gómez, mientras J Kbello ha podido elegir hacer un musical. Además, Jesulín de Ubrique actuará junto a Rafa de La Unión.