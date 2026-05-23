Segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona: cómo llegar, horario, accesos y setlist
Bad Bunny vuelve a actuar este sábado en el Estadi Olímpic de Barcelona. Se trata del segundo y último concierto en la capital catalana de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que después llegará a Madrid con diez fechas. En este artículo, recopilamos toda la información práctica sobre este show.
Quién puede entrar en La Casita de Bad Bunny y cómo conseguir entradas
Bad Gyal sorprende como invitada de Bad Bunny en Barcelona
Lamine Yamal, entre los famosos en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona
Ya está todo preparado para el segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Tras su primer show del viernes 22 de mayo, el puertorriqueño vuelve al Estadi Olímpic Lluís Companys este 23 de mayo.
Si tienes entradas para el concierto de este sábado, entonces este artículo te interesa. A continuación, repasamos toda la información práctica sobre el evento para que sepas cómo llegar al estadio, a qué hora empieza el show o qué canciones forman parte del repertorio.
Cómo llegar al Estadi Olímpic Lluís Companys
Hay muchas formas de llegar al Estadi Olímpic Lluís Companys sin utilizar el coche:
- Andando. Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas.
- Metro. La parada más cercana al estadio es Plaza España (L1 y L5).
- Autobús. Hay tres buses que suben desde Plaza España y hasta el Estadi Olímpic: el 13, el 55 y el 150.
- Tren (FGC). El tren llega hasta Plaza España.
- Bicicleta. Desde Plaza España se puede subir al estadio en bici. En los alrededores hay muchos aparcamientos para este medio de transporte, así como paradas de Bicing.
Cómo aparcar en los alrededores
Según informa la organización, los coches particulares no pueden acceder a Montjuïc "si no han adquirido previamente una reserva de estacionamiento" por restricciones de movilidad. Las plazas ya están agotadas. Por tanto, se recomienda acudir al Estadi Olímpic Lluís Companys en transporte público para evitar tráfico y contaminación. Sin embargo, hay otras opciones de aparcamiento: Parking BSM Rius i Taulet, Parking Av. Mistral y Parking Plaza.
Horario y duración del concierto
El concierto de Bad Bunny en Barcelona comienza a las 20:00 horas. Antes, a las 19:00 horas, el grupo puertorriqueño Chuwi actúa como telonero. Las puertas del recinto se abren a las 17:00 horas.
La duración de cada concierto de Bad Bunny es diferente, pero suele prolongarse durante dos horas y media o dos horas y 50 minutos. Por tanto, el concierto debería terminar antes de las 23:00 horas.
Recuerda que los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto responsable junto a la autorización de la madre, el padre o el tutor legal. Puedes rellenar el formulario de acceso de menores en este enlace.
Accesos
Cada tipo de entrada debe entrar por un acceso al estadio diferente:
- Pista - Acceso entre INEFC y Piscines Picornell
- PMR - Av. Estadi (Puerta Marató)
- Vip Lounge - Puerta 1
- Silver Premium (105-106-107) - Puerta 1
- Silver Premium (114-115) - Puerta 4
- Early Golden/Early Pista - Puerta 4
- Gold Premium - Puerta 4
- Pit 'A' + 'B' - Puerta Front Stage
- Gold Circle - Puerta Front Stage
- Los Vecinos - Puerta Front Stage
Setlist de Bad Bunny con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'
Este fue el repertorio de Bad Bunny para su primer concierto en Barcelona del viernes 22 de mayo:
Escenario principal
- LA MuDANZA
- Callaita
- Bamboleo
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA (con Chuwi)
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
La Casita
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Safaera
- Tú no metes cabra
- Diles
- MÓNACO
- La santa (canción exclusiva)
- CAFé CON RON
- Ábreme paso
Escenario principal
- Ojitos lindos
- La canción
- KLOuFRENS
- Moscow Mule
- DÁKITI
- Yonaguni
- El apagón
- DtMF
- EoO
Todas las fechas de conciertos de Bad Bunny en España
- Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona — Estadi Olímpic Lluís Companys
- Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona — Estadi Olímpic Lluís Companys
- Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano