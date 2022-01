The Weeknd reaviva los rumores de su romance con Angelina Jolie en 'Here We Go... Again' // GTRES

Abel Tesfaye acaba de lanzar su quinto y esperadísimo disco, Dawn FM , donde predominan los ritmos electrónicos. Sin embargo, tras escuchar una de sus canciones, Here We Go... Again , muchos se preguntan lo mismo: ¿está confirmando The Weekend su relación con Angelina Jolie ?

The Weeknd se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los artistas más laureados de los últimos años. El cantante canadiense lleva años gozando de un gran éxito a nivel internacional y es por ello que, tras el éxito de su disco After Hours, lanzado en 2020, su nuevo álbum se había posicionado como uno de los más esperados de este año.

Así, por absoluta sorpresa, el artista decidió publicar este pasado viernes 7 de enero su esperado quinto disco, Dawn FM, tan solo cuatro días después de anunciar la noticia. Y es que el éxito de la carrera de Abel Tesfaye solo va en aumento y así lo ha demostrado con este lanzamiento, que en apenas unas horas se ha colocado entre los discos más reclamados de este 2022.

Aunque ya habíamos tenido la oportunidad de saborear parte de este nuevo álbum, gracias al adelanto del single Take My Breath, lo cierto es que el cantante ha sorprendido con su ritmo electrónico, casi como un homenaje a la música de los años ochenta.

Pero si algo ha llamado la atención de los fans de The Weeknd ha sido una de sus canciones, Here We Go... Again, una colaboración junto a Tyler The Creator. Y es que muchos creen que podría ser la confirmación de su relación con Angelina Jolie, sobre la que se lleva rumoreando desde que se les vio juntos hace unos meses.

¿Enamorado de "una estrella de cine"?

Este pasado verano, la pareja se dejó ver habitualmente en algunas citas, e incluso asistieron juntos el pasado mes de julio al concierto de Mustafa The Poet donde Jolie trajo a sus hijos Shiloh y Zahara. Además, también fueron pillados cenando en un lujoso restaurante de Los Ángeles, para luego irse juntos a la residencia que tiene él en Bel-Air.

Sin embargo, desde entonces han conseguido mantener su vida privada en secreto y tampoco se han atrevido a hacer declaraciones de forma directa sobre su relación, por lo que su romance no ha sido confirmado. Eso sí, parece que el intérprete canadiense podría haber dejado alguna que otra pista en su nuevo disco sobre este nuevo amor.

La canción, titulada Here We Go... Again ("Allá vamos... de nuevo"), parece hablar sobre su estado sentimental actual. Y es que en la propia letra el cantante hace referencia a que vuelve a estar enamorado nada más y nada menos que de "una estrella de cine": “Mi chica nueva es una estrella de cine, a la que quiero y hago gritar como Neve Campbell en Scream. La hago reír y cura mis pensamientos tristes. Y es que es una estrella de cine. Me prometí a mí mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo”.

Jolie, de 46 años, se encuentra en plena batalla legal por la custodia de sus hijos con Brad Pitt y a Abel Tesfaye, de 31, no se le conocen más parejas tras sus rupturas con Selena Gomez y Bella Hadid.

Por el momento, habrá que esperar a ver si alguno de los dos se atreven a confirmar lo que se lleva rumoreando desde hace mucho tiempo. Y así sabremos si Angelina es la "estrella de cine" sobre la que canta el artista canadiense...