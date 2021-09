Angelina Jolie y The Weeknd, pillados juntos yendo a casa del cantante

Angelina Jolie y The Weeknd // Getty

Desde hace semanas, los rumores sobre un posible romance entre Angelina Jolie y The Weeknd no dejan de producirse. La actriz y el cantante han sido vistos cenando juntos en varias ocasiones, pero esta vez no se han escondido a su salida.

El sábado 25 de septiembre, Angelina y Abel —nombre real de The Weeknd— entraron por separado al lujoso restaurante italiano Giorgio Baldi, ubicado en Santa Mónica, Los Ángeles. Según recoge Daily Mail, la pareja compartió una velada de lo más íntima en un reservado del restaurante que se prolongó durante dos horas y media.

A la salida, en lugar de intentar volver a despistar a los paparazzi saliendo por separado, decidieron salir juntos y subirse a un vehículo privado que los llevó hasta la mansión que el cantante tiene en un prestigioso barrio de Bel-Air, cercano a donde habían estado cenando.

Aunque ya se sabía que Angelina y The Weeknd habían tenido citas previas, e incluso asistieron juntos el pasado mes de julio al concierto de Mustafa The Poet donde Jolie trajo a sus hijos Shiloh y Zahara, esta es la primera vez que hay imágenes de uno de sus encuentros.

Algo que ha revolucionado a los fans de ambos por completo, deseando saber si esta posible relación es finalmente real o se trata de una amistad o asuntos laborales.