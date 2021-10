Así responde Angelina Jolie cuando le preguntan por su relación con The Weeknd

Angelina Jolie está sumergida en la promoción de la última película que protagoniza para Marvel, Eternals, donde da vida a Thena, una de las miembros del clan de los 'eternos', una raza de seres inmortales que han vivido ocultos en la Tierra hasta ahora.

Además de acudir al preestreno de la cinta en Roma -donde el descalabro de sus extensiones de pelo no pasó desapercibido-, la actriz ha sido entrevistada por varios medios estadounidenses. Para E! conectó por videollamada con el presentador Justin Sylvester, que no tuvo reparos a la hora de preguntar a Jolie por su supuesta relación con The Weeknd.

De manera un tanto indirecta, el periodista quiso saber si los hijos de Angelina Jolie estaban más entusiasmados con su película o con la relación de su madre con el cantante de Blinding Lights.

"Están muy entusiasmados con esta película, si eso es lo que estás preguntando", aseguraba una sonriente Angelina Jolie, que rápidamente buscó la mirada cómplice de su compañera de reparto Salma Hayeck. "Están muy entusiasmados con esta película", repitió, evitando directamente la cuestión sobre el artista.

Fue el pasado mes de septiembre cuando se empezó a especular con una posible relación entre Angelina Jolie y The Weeknd tras haber sido fotografiados saliendo a cenar juntos y compartiendo varias citas. Jolie, de 46 años, se encuentra en plena batalla legal por la custodia de sus hijos con Brad Pitt y a Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd (31) no se le conocen más parejas tras sus rupturas con Selena Gomez y Bella Hadid.